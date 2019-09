Condizioni Bardi | il portiere del Frosinone è ancora ricoverato in ospedale FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La serata di ieri è stata di grande preoccupazione in casaper ledelFrancesco, l’estremo difensore è svenuto in campo dopo uno scontro con il calciatore del Perugia Di Chiara. Arrivano buone notizie negli ultimi minuti, ledisono in miglioramento e già nel pomeriggio dovrebbe essere dimesso dall’, il calciatore era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia per “trauma cranico con perdita transitoria di memoria”. Ilè stato sottoposto ad accertamenti strumentali, non sono state evidenziate lesioni gravi ma i sanitari hanno disposto il ricovero,ha trascorso la notte presso la struttura dell’Obi (osservazione breve intensiva) del pronto soccorso, diretta dal dottor Paolo Groff, oggi nuovi accertamenti ed in caso di esito negativo ...

