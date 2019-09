Concorso Istruttore Amministrativo Contabile Forlì | 35 posti | cosa sapere per candidarsi

Concorso Istruttore culturale - educatore professionale e pedagogista : scadenza a ottobre : In vista interessanti novità per quanto riguarda i concorsi pubblici, in particolare per la professione di istruttore direttivo culturale, educatore professionale e pedagogista. I bandi, con scadenza fino al prossimo 7 ottobre sono stati pubblicati dal Comune di Teramo (istruttore culturale); dal Comune di Vigevano (educatore) e dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opus Civium, per quanto concerne il ruolo di pedagogista. Selezione ...

Concorso per educatore - istruttore asilo nido e amministrativo : scadenze a settembre : Recentemente sono stati emanati nuovi concorsi pubblici che riguardano la professione di educatore professionale, di istruttore direttivo di asilo nido e di istruttore amministrativo. I bandi, con scadenze nel mese di settembre, verranno espletati presso il Consorzio Socio Assistenziale di Alba - Langhe - Roero (per la professione di educatore), presso il Comune di Lecco (per istruttore di asilo nido) e presso il Comune di Marino (per il ruolo ...

Concorso per assistente sociale - farmacista e istruttore contabile : scadenza a settembre : Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati emanati alcuni concorsi pubblici per la professione di assistente sociale, farmacista e istruttore contabile. I bandi, con scadenza fissata al 16 settembre, verranno espletati presso L'Unione Bassa Est Parmense (per assistente sociale), all'Azienda speciale Casa di Riposo Gallazzi-Vismara (per farmacista) e presso il Comune di Poggiorsini (per quanto riguarda il ruolo di istruttore ...

Concorso educatore - istruttore culturale e assistente sociale : scadenze agosto e settembre : Sono ancora attivi alcuni concorsi pubblici che riguardano la professione di educatore asilo comunale, di istruttore culturale e di assistente sociale. I bandi, con scadenza fino al prossimo 8 settembre sono stati emanati dal Comune di Patti (per educatore); dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (per istruttore culturale) e dall'Azienda dei Servizi alla Persona del Delta Ferrarese di Codigoro (per quanto riguarda il ruolo di assistente ...

Concorso psicologo - assistente sociale e istruttore amministrativo : scadenza a settembre : Con scadenza fissata al 5 settembre sono ancora attivi vari concorsi pubblici per la professione di psicologo, di assistente sociale e di istruttore amministrativo. I bandi sono stati pubblicati dall'Università di Parma (per psicologo), dal Comune di Venezia (per assistente sociale) e dal Comune di Bovolenta (per il ruolo di istruttore amministrativo). Pubblica selezione per psicologo L'Università degli Studi di Parma ha emanato una pubblica ...