Coldiretti | un prodotto alimentare su 4 a rischio “fake” | dai salumi al latte per bambini

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Con unnel carrello della spesa che non riporta obbligatoriamente l’origine in etichetta, daialle marmellate, dai ragù ai sottoli, dal succo di frutta al pane fino alin polvere per, arrivano in mille piazze d’Italia gli etichetta days per salvare il vero cibo 100% italiano“: ad annunciarlo è lache assieme a Fondazione Campagna Amica ha organizzato la più grande mobilitazione mai realizzata per difendere la salute dei consumatori, valorizzare l’agricoltura italiana e far cambiare finalmente verso all’Europa nelle politiche sulla trasparenza di quel che i cittadini portano in tavola. La petizione “Eat original! Unmask your food” (Mangia originale, smaschera il tuo cibo) promossa dallaper chiedere alla Commissione Ue di estendere l’obbligo di indicare l’origine in etichetta a tutti gli alimenti ...

