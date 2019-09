Clima | anche in Italia si inaugura la veglia funebre per i ghiacciai

Clima - Greenpeace : il rapporto IPCC “conferma gravi impatti anche sugli oceani” : Il rapporto speciale dell’IPCC (Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici) su oceani e aree coperte dai ghiacci, presentato oggi nel Principato di Monaco, mette nero su bianco la crisi dei nostri oceani, gravemente colpiti dai cambiamenti Climatici. «La scienza ci offre un quadro al contempo agghiacciante e convincente. Gli impatti che le emissioni di carbonio prodotte dall’uomo hanno sui nostri oceani si stanno sviluppando su larga ...

Premium Frost Wash il condizionatore che crea il giusto Clima anche quando siete lontani da casa : Tornare a casa e trovare il giusto clima in autunno è il desiderio di tutti. Hitachi ha realizzato per voi Premium Frost...

Assemblea generale Nazioni Unite : non solo Greta - anche Jeppe Hein lotta per il Clima : L'emergenza climatica, ribadita da Greta Thumberg a gran voce nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, come anche in diverse piazze su tutto il globo, incontra l'arte di Jeppe Hein. L'artista ha presentato la sua opera Breathe with me in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e intende divulgare il significato e il messaggio dell'opera, in più luoghi possibili. Dopo la presentazione al palazzo di vetro di New York, l'opera ...

Clima - Conte : “Determinazione a investire anche con meccanismi incentivanti per le aziende” : Riferendosi alle questioni ambientali e Climatiche, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato che “nell’Unione Europea sta maturando un atteggiamento diverso, nei primi consigli c’era un atteggiamento piu’ resistente. Ora la Germania ha annunciato una svolta, noi abbiamo un primato sulle energie rinnovabili e abbiamo annunciato un Green New Deal. C’e’ la determinazione a investire anche con ...

Parigi - scontri alla marcia per il Clima tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei gilet gialli : ?Un altro sabato di scontri a Parigi: alla marcia per il clima impennata di violenza tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei gilet gialli. Gli scontri stanno avvenendo lungo il...

Germania - governo trova l’intesa sul piano per il Clima : 50 miliardi fino al 2023 - tariffe su emissioni Co2 anche per trasporti ed edilizia : Il governo di Angela Merkel trova l’accordo sul piano per il clima 2030, un pacchetto di misure che ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas serra in Germania del 55% in un decennio, dai circa 866 milioni di tonnellate di oggi a 563. Il testo – che dopo l’approvazione del gabinetto comincerà ora l’esame parlamentare – dovrebbe contenere misure per 50 miliardi di euro fino al 2023 (ma non ...

Clima - parte la settimana di azione globale per il pianeta. Anche in Italia : È una data storica: è cominciata oggi la Climate Action Week, la settimana di mobilitazione globale per il Clima. Migliaia di studenti sono già scesi in strada in diverse nazioni, dall’Australia alla Thailandia, dall’Indonesia all’India. A New York, come ha annunciato il sindaco Bill de Blasio, il dipartimento per l’Istruzione ha inviato circolari nelle scuole per chiarire che gli studenti (ne sono attesi più di un milione) che decideranno di ...

Clima - Coldiretti : “Anche bonus giardini e terrazzi nel decreto legge” : Come sollecitato dalla Coldiretti arriva anche il bonus verde per giardini e terrazzi nella bozza di decreto legge sul Clima, con la detrazione ai fini Irpef del 36% delle spese per lavori di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché per coperture a verde e giardini pensili. Lo rende noto con soddisfazione la Coldiretti ...

Sciopero per il Clima : anche Messina partecipa al Global Climate Strike : anche Messina partecipa al terzo Global climate Strike che dal 20 al 27 settembre riaccende i riflettori sui gravi cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro pianeta. L’obiettivo è sensibilizzare al consumo consapevole, al rispetto dell’ambiente, all’adozione di stili di vita sostenibili. Ad oggi, in Italia sono circa venti le città e le comunità che hanno deciso di rispondere a questa chiamata, con eventi ed iniziative finalizzate ...

La settimana del Clima : dal 20 al 27 settembre la Week for Future con scioperi e iniziative dei giovani di Greta - ma anche il summit Onu : Quella da venerdì 20 a venerdì 27 settembre sarà una settimana bollente dal punto di vista del clima. E non solo per le temperature, ma per le iniziative che i giovani (e non solo) di tutto il mondo intendono condurre per chiedere un’azione rapida contro i cambiamenti climatici. Inoltre, lunedì 23, si terrà anche il summit dell’Onu sul clima a New York. #WeekForFuture, dal 20 al 27, sarà la terza iniziativa globale del movimento di Greta ...

Se il cambiamento Climatico ‘surriscalda’ anche l’armonia di coppia : C’è un nuovo tema, carico di esplosività, che minaccia le coppie e le famiglie italiane. È la questione del cambiamento climatico, con tutte le conseguenze che porta con sé in termini di angosce, preoccupazioni, ma anche voglia di cambiare radicalmente il proprio stile di vita. Il fatto è che quando ci si mette insieme, in genere, lo si fa per una convergenza di valori: ci piacciono cose simili, ma soprattutto abbiamo gli stessi obiettivi e ...

Fridays for Future : anche a Reggio Calabria sciopero per il Clima il 27 settembre : Venerdì 27 settembre anche a Reggio Calabria avrà luogo una manifestazione in occasione del terzo sciopero globale per il clima, organizzato dal movimento per l’ambiente “Fridays for Future” nato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg. “Sono soddisfatto che la mia città aderisca allo sciopero globale che coinvolge i giovani di tutto il mondo e che sia attenta alle questioni climatiche, oggi particolarmente care alla mia ...

Toscana - è “l’anno nero dell’apicoltura”. Produzione di miele ai minimi : colpa di Clima - pesticidi e siccità. “A rischio anche i raccolti” : Dall’Isola d’Elba all’Appennino Pistoiese fino al Valdarno, per gli apicoltori della Toscana è stato l’anno peggiore che riescano a ricordare. Francesca Giudici e Duccio Pradella, con 350 alveari all’isola d’Elba, hanno prodotto solo 5 kg di miele ad alveare, rispetto ai 25 degli anni passati. La siccità e il caldo del mese di giugno non hanno permesso alle piante di produrre il nettare, perciò Duccio e Francesca hanno avuto bisogno di molte ...

I cambiamenti Climatici fanno paura anche alla crescita. Ma una ‘regola aurea’ può salvarci : di Vittorio Daniele* Nell’Unione europea, gli investimenti pubblici a tutela dell’ambiente e per contrastare il cambiamento climatico potrebbero essere esclusi dai vincoli fiscali del Patto di stabilità. Ulteriori finanziamenti potrebbero essere attivati, poi, attraverso la Banca europea degli Investimenti. Come evidenzia il Patto europeo finanza-clima, un piano d’investimenti pubblici per l’ambiente stimolerebbe la crescita economica in ...