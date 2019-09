Claudio Lippi | la figlia Federica è uno spettacolo e l’ha già reso nonno | foto

Federica Lippi - chi è la figlia di Claudio/ 'Mi è mancato molto - lavorava per me' : Federica Lippi e il padre Claudio ieri protagonisti a Vieni da me, le scuse del conduttore: 'Ti ho lasciata un po' da sola con la mamma'.

Vieni da Me - Claudio Lippi fa outing per conto di Valerio Scanu. La Balivo : “Non è bello dirlo pubblicamente” : Claudio Lippi ha lavato i suoi panni sporchi nella “lavatrice” di Vieni Da Me. Proprio così: il programma postprandiale di Caterina Balivo ha uno spazio dedicato ai vip senza peli sulla lingua. E ieri Claudio Lippi, tra un episodio e l’altro della sua carriera, ha parlato anche dell’esperienza a Tale e Quale Show. Nella trasmissione di Carlo Conti, Lippi aveva consigliato all’allora concorrente Valerio Scanu di andare da uno ...

“Un dramma - momenti terrificanti”. Claudio Lippi - la gaffe senza precedenti a Vieni da me : È successo qualcosa di strano ieri in tv. Protagonisti di questa singolare situazione, Claudio Lippi e Caterina Balivo, in diretta su Rai 1 a Vieni da Me. In studio si parlava di omosessualità e dei vip che hanno fatto coming out, dichiarandola, uscendo allo scoperto. Dunque il discorso è finito su Valerio Scanu: del suo orientamento sessuale si parla da tempo, anche se al riguardo non si è mai sbottonato. Esatto, Valerio Scanu non ha mai fatto ...

Chi è Kerima Simula - la moglie di Claudio Lippi : Classe, gentilezza e simpatia. Questo e molto altro è Kerima Simula, moglie di Claudio Lippi, ospite inattesa di Caterina Balivo a Vieni da Me. Kerima Simula è la dolcissima e riservatissima moglie di Claudio Lippi. Ma non solo. È anche mamma, nonna e cuoca. Kerima ha sempre vissuto lontano dai riflettori e, nonostante il matrimonio e il divorzio con un personaggio famosissimo, è riuscita ad evitare gossip e pettegolezzi. Kerima e Claudio si ...

Claudio Lippi piange a Vieni da me : “Caterina - questa me la paghi!” : Vieni da me, Caterina Balivo fa piangere Claudio Lippi: “questa me la paghi” Primo ospite della settimana per Vieni da me è stato Claudio Lippi, che si è sottoposto alle domande di Caterina Balivo nella rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Il conduttore e volto de La prova del cuoco si è emozionato fino ad arrivare alle lacrime per un videomessaggio di sua moglie Kerima. E a tal proposito ha detto: ...

La prova del cuoco : Claudio Lippi dice la sua sulla Isoardi e la Clerici : Claudio Lippi su Elisa Isoardi a La prova del cuoco: “Le è pesato il confronto con la Clerici” Claudio Lippi è entrato ufficialmente nel cast della prova del cuoco, andando così ad affiancare Elisa Isoardi. Nel programma Lippi ricopre il ruolo di ‘battitore libero’ in quanto alleggerisce la situazione, umanizzando anche li chef in gara e la giuria con la sua ironia. E sulla sua compagna di viaggio Elisa Isoardi ha voluto ...

La Prova Del Cuoco - Claudio Lippi a Elisa Isoardi : “Ti querelo!” : Claudio Lippi in difficoltà a La Prova del Cuoco per colpa di Elisa Isoardi: “Ti querelo” Dopo le votazioni per le sfide dei cuochi, che nella puntata de La Prova del Cuoco di giovedì 19 settembre ha visto il trionfo della squadra del Peperone verde sul Pomodoro rosso per un solo punto, Claudio Lippi è sbottato contro Elisa Isoardi. La conduttrice si è rivolta alla sua spalla dicendo di non portare via le buste della spesa, ...

“Incinta…”. Claudio Lippi - gaffe spaziale in diretta a ‘La prova del cuoco’ : Si tratta della grande novità de La prova del Cuoco: è una persona in carne ed ossa e si chiama Claudio Lippi: lo storico conduttore affiancherà Elisa Isoardi per tutto l’anno, portando in dote al programma la sua simpatia e il suo savoir-faire. Eppure, già la prima puntata dello show di casa Rai fa registrare qualche momento di imbarazzo dovuto alle battute dei suoi protagonisti. C’è da dire che La prova del Cuoco è tornata con la voglia di ...

La Prova del Cuoco - prima puntata : Isoardi emozionata - spicca Claudio Lippi : Si sono riaperte oggi, lunedì 9 settembre, le porte della cucina de La Prova del Cuoco, anche se in ritardo rispetto a quanto previsto: Rai 1, infatti ha deciso di dare spazio alla politica e al discorso di Conte, durato più del previsto. Alle 12:40 Rai Parlamento ha lasciato il posto alla nuova edizione del cooking show della prima rete Rai, che ha salutato il pubblico trepidante con una versione ridotta, ma ricca di novità. Tra le tante ...

La Prova del Cuoco : Elisa Isoardi torna ai fornelli affiancata da Claudio Lippi : La Prova del Cuoco I fornelli de La Prova del Cuoco stanno per riaccendersi. Il popolare cooking show del mezzogiorno è pronto a tornare dalle ore 12 di oggi (partirà mezz’ora dopo rispetto alla ‘versione allungata’ dello scorso anno) nel daytime di Rai 1 per il suo ventennale. Anche quest’anno a (ri)mettersi alla Prova ci sarà Elisa Isoardi. Dopo una stagione di cambiamenti in corsa, La Prova del Cuoco riparte ...

La Prova Del Cuoco 2019/2020 - la prima puntata in diretta con Elisa Isoardi e Claudio Lippi : Terminata la pausa estiva, riparte La Prova del Cuoco, il celebre cooking show di Rai 1 giunto alla sua ventesima edizione. Al timone della trasmissione che precede l'edizione delle 13.30 del telegiornale, Elisa Isoardi, che insieme a Claudio Lippi guiderà la sfida tra le squadre del Pomodoro Rosso e del Peperone Verde. Liveblogging della puntata dalle ore 12.00, a cui seguirà la recensione di Tvblog. La Prova del Cuoco 2019/2020, le novità ...