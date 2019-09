Ciclismo | Mondiali 2019 | Peter Sagan insegue il quarto titolo della carriera Stagione

Ciclismo - Mondiali 2019 : Remco Evenepoel - fenomeno di un altro pianeta. Argento a cronometro - il belga può dominare il futuro : Un fenomeno di un altro pianeta. A testimoniarlo forse, più che il risultato, è la faccia fatta dopo l’arrivo di Rohan Dennis. Al primo anno da professionista, con il passaggio arrivato direttamente dagli juniores (dove l’anno scorso dominava infliggendo distacchi enormi ai pari età), Remco Evenepoel sembra addirittura non volersi accontentare della medaglia d’Argento della cronometro individuale ai Mondiali di Ciclismo nello ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le previsioni in meteo per la gara maschile. Annunciata la pioggia - acquazzone a Harrogate? : Domenica 29 settembre si correrà la prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo, si preannuncia grande spettacolo nello Yorkshire e più precisamente a Harrogate dove si snoda il circuito in cui verranno percorsi gli ultimi 97 km. Il percorso è particolarmente insidioso e movimentato, la gara è aperta a tante ipotesi tattiche e i favoriti per il successo sono l’olandese Van der Poel, lo slovacco Sagan, il belga Evenepoel e il ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Rohan Dennis - dal polemico ritiro al Tour de France al trionfo nella cronometro. E il contenzioso con la Bahrain Merida… : Una maglia iridata che ha il sapore del riscatto quella conquistata quest’oggi da Rohan Dennis, che bissa il successo ottenuto lo scorso anno a Innsbruck, riconfermandosi campione del mondo a cronometro Élite. Una vittoria per distacco quella dell’australiano, che ha battuto per 1’09” il nuovo fenomeno del Ciclismo internazionale, il belga Remco Evenepoel, e per 1’55” uno splendido Filippo Ganna. E vi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le pagelle della cronometro. Dennis dominante - Remco fenomeno - Ganna da applausi : Rohan Dennis serve il bis nella Cronometro Mondiale dello Yorkshire dopo il successo nel 2018 a Innsbruck. L’australiano, che non correva da oltre due mesi, ha letteralmente dominato la prova, rifilando distacchi abissali a tutti proprio come l’anno scorso. 2° posto per l’enfant prodige Remco Evenepoel, più giovane di sempre a salire sul podio della prova contro il tempo iridata. 3°, invece, l’azzurro Filippo Ganna che ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Ganna incredulo dopo il bronzo della crono : “un risultato che stupisce anche me” : Il ciclista italiano ha parlato dopo il bronzo ottenuto nella cronometro élite dei Mondiali di ciclismo 2019, un risultato che lo ha sorpreso Un terzo posto sorprendente, che Filippo Ganna non si sarebbe mai aspettato di ottenere alla vigilia. La sua forza di volontà, il coraggio e un pizzico di fortuna gli hanno però permesso di chiudere sul podio la cronometro élite dei Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento nello Yorkshire, ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : l’Italia festeggia il primo pass - un posto nella cronometro! Lo conquista Ganna col bronzo ai Mondiali : Filippo Ganna ha conquistato la medaglia di bronzo nella cronometro individuale dei Mondiali 2019 di Ciclismo ma non finisce qui perché l’azzurro ha ottenuto anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 23enne, salito sul terzo gradino del podio col tempo di 1h07:00.35 alle spalle di Rohan Dennis e Remco Evenepoel, è riuscito a entrare nella top ten utile per ottenere la qualificazione a cinque cerchi proprio nella prova contro il ...

Mondiali di Ciclismo - Cassani : ‘Voglio il Bettiol del Fiandre - Moscon importante’ : Mentre nello Yorkshire si è conclusa la prima metà dei Mondiali di ciclismo, quella dedicata alle prove a cronometro, gli azzurri selezionati per la gara in linea di domenica prossima stanno per lasciare il ritiro di Torbole dove si sono allenati per un paio di giorni. Il Ct Davide Cassani ha effettuato ormai tutte le scelte, ufficializzando gli otto titolari e le due riserve per la sfida iridata di domenica 29 in cui sarà rimessa in palio la ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia si coccola Filippo Ganna - cronoman stellare col bronzo al collo. E il sogno olimpico in pista… : Le lancette sorridono all’Italia, splende il sole ad Harrogate, una faccia di bronzo sprizza gioia da tutti i pori, un gigante di 193 cm per 86 kg ruggisce in maniera quasi inattesa, fa risplendere la maglia azzurra, irradia il circuito nello Yorkshire con una classe innata e regala una magia che in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia della cronometro individuale maschile che oggi ha tenuto banco ai Mondiali di Ciclismo. Filippo ...

Ciclismo - Edoardo Affini Mondiali 2019 : “Valuteremo con i tecnici la mia prova - rimane una grande dose di esperienza per il futuro” : Edoardo Affini ha fatto il suo esordio in una cronometro ai Mondiali di Ciclismo tra i professionisti chiudendo in 16esima posizione con un ritardo di 3’38” sul vincitore Rohan Dennis. La prova dell’azzurro è da considerarsi tutto sommato buona, anche se forse la Top10 era alla potata. Lo sa bene il 23enne passista azzurro che per subito dopo l’arrivo, interpellato dall’inviato di Rai Sport, non ha usato mezzi ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Filippo Ganna : “Bronzo costruito con il lavoro - ora obiettivo Tokyo” : Nella cronometro dei Mondiali 2019 di Ciclismo su strada è arrivata la medaglia di bronzo per Filippo Ganna. La sua prova è stata davvero splendida e alla fine il bronzo assume davvero contorni epici poiché piuttosto inaspettato. Ai microfoni di Rai Sport il 23enne ha descritto così la prova che lo ha portato alla medaglia di bronzo: “Portare questa massa su per quegli strappi non è stato affatto semplice (sorride, ndr). A parte gli ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Matteo Trentin : “Mi dà morale essere capitano dell’Italia - siamo una squadra versatile” : Matteo Trentin sarà il capitano dell’Italia nella corsa in linea dei Mondiali 2019 di Ciclismo che andrà in scena domenica 29 settembre nello Yorkshire, la nostra Nazionale cercherà di essere protagonista anche se non partirà tra le favorite e si affiderà al Trentino che sta attraversando un ottimo momento di forma come ha dimostrato al Tour of Britain. Il Trentino ha parlato ai microfoni della Rai mostrando tutta la sua carica in vista ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Cronometro show per Dennis - vittoria di rabbia dell’australiano : uno splendido Ganna sul podio - Roglic delude : Rohan Dennis straordinario nella prova a Cronometro dei Mondiali di ciclismo 2019: anche Filippo Ganna sul podio E’ Rohan Dennis il campione del mondo a Cronometro: il ciclista australiano ha bissato oggi nello Yorkshire il successo di Innsbruck, prendendosi di rabbia un importante riscatto dopo una stgione difficile, ricca di polemiche e scintille. Dopo il caso nato al Tour de France, Dennis, in guerra legale con la Bahrain Merida, ...

VIDEO Filippo Ganna - bronzo nella cronometro dei Mondiali di Ciclismo : riviviamo la gara dell’azzurro : Giornata memorabile per Filippo Ganna che ha conquistato la medaglia di bronzo nella cronometro dei Mondiali 2019 di ciclismo, prestazione sublime dell’azzurro che ha interpretato al meglio i 54 km del percorso nello Yorkshire, ha spinto sui pedali in maniera continua ed è riuscito a regalarsi un sogno. Alla vigilia non era tra i pretendenti per il podio iridato, si sperava soltanto in un buon piazzamento e invece si è superato regalandosi ...