Ciclismo | Mondiali 2019 | modificati orario e percorso della prova maschile Under23

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Cambiano alcuni particolari in vistain lineadeglideidiin Yorkshire. La gara di venerdì 27 settembre avrebbe dovuto prendere il via alle ore 15.10. Vi saranno un piccolo anticipo (10′) e si partirà alle 15.00 e una modifica al. E’ stato infatti eliminato un giro del circuito finale. La distanza coperta dai corridori, quindi, sarà di 173 km da Doncaster ad Harrogate, con solo due tornate sul circuito finale. Probabilmente l’organizzazione teme che il maltempo possa complicare ulteriormente le cose, visto quanto accaduto ieri, e la decisione di limitare il tragitto iridato va in questa direzione. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

