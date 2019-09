Ciclismo | Mondiali 2019 | la startlist e tutti i convocati L’elenco completo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Si avvicina il momento più atteso deidinello Yorkshire (Gran Bretagna), la prova in linea Elite maschile, che si correrà domenica 29 settembre. In programma 280 km da Leeds a Harrogate, in cui i professionisti si daranno battaglia per conquistare la maglia iridata. Un percorso impegnativo e tecnico, che potrebbe concludersi con uno sprint ristretto, ma anche con un’azione in solitaria. Una rassegna iridata che si preannuncia molto combattuta, visto che al via ci saranno tanti corridori che possono fare la differenza su questo tipo di percorso. Tra i più attesi troviamo l’olandese Mathieu van der Poel, il francese Julian Alaphilippe, i begli Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert e Remco Evenepoel, lo slovacco Peter Sagan, a caccia del quarto oro della carriera, il kazako Alexey Lutsenko, l’australiano Michael Matthews e lo spagnolo Alejandro Valverde, campione in ...

