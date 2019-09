Ciclismo | Davide Cassani sull’Italia ai Mondiali | “Voglio una squadra d’assalto che corra

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani ha scelto i titolari dell’Italia. Davide Formolo sarà prima riserva : I giochi sono fatti. Davide Cassani ha preso la sua decisione e ha scelto gli uomini che prenderanno parte alla prova in linea dei Mondiali 2019 in Yorkshire di Ciclismo. Gli azzurri ai nastri di partenza saranno i seguenti: Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, Diego Ulissi, Davide Cimolai, Alberto Bettiol, Salvatore Puccio, Gianni Moscon e Giovanni Visconti. Cassani quindi potrà contare nel ruolo di riserva su Kristian Sbaragli e su Davide Formolo, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 - Davide Cassani : “La prima riserva è Sbaragli. Non avevo dubbi sulla grande condizione di Trentin” : Al termine del Trofeo Matteotti, il CT Davide Cassani ha annunciato che Kristian Sbaragli sarà la prima riserva azzurra per la prova in linea Elite maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo, che sono partiti oggi nello Yorkshire (Gran Bretagna) con la cronometro a squadre mista. La seconda riserva verrà comunicata nei prossimi giorni e restano quindi in nove in lizza per otto posti: Alberto Bettiol, Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, Davide Formolo, ...

Ciclismo Davide Cassani - Mondiali 2019 : “Devo ancora scegliere le due riserve - : Al termine del sedicesimo Memorial Pantani Davide Cassani ha annunciato i dieci corridori che partiranno verso il Mondiali di Ciclismo 2019. Ad Harrogate, nello Yorkshire, saranno solo otto i corridori protagonisti nella domenica più attesa dagli appassionati di Ciclismo. “Mi riservo di decidere le due riserve tra i dieci nei prossimi giorni. Intanto sicuramente posso affermare i dieci che saranno della partita, Alberto Bettiol, Davide ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani testa due Nazionali al Giro della Toscana e alla Coppa Sabatini : Si avvicinano i Mondiali 2019 di Ciclismo, che si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. Ieri il CT della Nazionale Davide Cassani ha comunicato la lista dei preconvocati per la rassegna iridata, ma la composizione definitiva delle squadre verrà resa nota successivamente, per poter sciogliere gli ultimi dubbi. Questa settimana si svolgeranno infatti diverse classiche italiane, che serviranno a Cassani per valutare la ...

Ciclismo - Davide Cassani preoccupato per gli infortuni di Formolo e di Bettiol : “Non ci volevano” : Il 29 settembre la Nazionale italiana di Ciclismo ha un solo obiettivo nel mirino: vincere il titolo iridato nella corsa in linea con uno dei sui alfieri nello Yorkshire e tornare a far esultare i tifosi del Bel Paese. Sfortunatamente, però, questo avvicinamento alla competizione iridata non è dei migliori per la compagine guidata dal CT Davide Cassani. I due problemi fisici occorsi a Davide Formolo e ad Alberto Bettiol non facevano certo parte ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Davide Cassani : “Matteo Trentin sarà il capitano - percorso troppo duro per Elia Viviani” : Manca poco più di un mese al Mondiale 2019, in programma sul percorso britannico dello Yorkshire, e il commissario tecnico Davide Cassani sembra avere già molto chiara in testa la visione della propria Nazionale italiana. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il romagnolo traccia le linee da seguire per preparare al meglio la prova iridata, principale obiettivo stagionale dopo le ottime prestazioni della squadra azzurra in occasione degli ...

Ciclismo : Davide Ballerini correrà per la Deceuninck Quick-Step dal 2020 - altro italiano nel Wolfpack : Aumenta la pattuglia italiana nel Wolfpack. Un altro azzurro nella squadra, almeno sulla carta, più forte del World Tour di Ciclismo: Davide Ballerini dal 2020 infatti entrerà a far parte della Deceuninck Quick-Step. Un contratto biennale quello firmato dal 24enne, che al momento veste la maglia dell’Astana, quest’anno vincitore dei Giochi Europei in quel di Minsk. Sarà il terzo azzurro presente nella compagine belga: erano stati ...

Ciclismo - Davide Ballerini passa ufficialmente alla Quick Step : “unirmi a questa squadra è davvero un sogno” : Il corridore italiano lascia l’Astana per sottoscrivere un contratto biennale con la Deceuninck-Quick Step Primo l’oro agli Europei di Minsk, adesso un nuovo contratto con la squadra dei propri sogni. Davide Ballerini esaudisce il proprio desiderio più grande, firmando un contratto biennale con la Deceuninck-Quick Step e lasciando così l’Astana. Felicità e soddisfazione nelle parole del canturino: “unirmi a questa ...

Ciclismo - doppio colpo italiano in casa Movistar : arrivano Dario Cataldo e Davide Villella nel 2020 : Doppia operazione di mercato in entrata per la Movistar che si è assicurata le prestazioni degli italiani Dario Cataldo e Davide Villella a partire dal 1° gennaio 2020. I due ciclisti tricolori, entrambi provenienti dal Team Astana, hanno firmato un contratto biennale con il team spagnolo che scadrà dunque alla fine della stagione agonistica del 2021. Cataldo è classe 1985, Villella classe 1991, entrambi scalatori che potranno rendersi molto ...

Ciclismo – Doppio colpo in casa Movistar : arrivano Dario Cataldo e Davide Villella : La Movistar annuncia un Doppio colpo tutto italiano: arrivano le firme biennali di Dario Cataldo e Davide Villella La Movistar piazza due colpi importanti sul mercato dei ciclisti. Il team spagnolo ha annunciato una doppia firma tutta italiana. Tramite una nota ufficiale apparsa sul sito del team, la Movistar ha reso note le firme di Dario Cataldo e Davide Villella. Entrambi i ciclisti si sono accordati con la squadra spagnola firmando un ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Grande soddisfazione per gli Europei - ora andiamoci a prendere il Mondiale” : Non può nascondere la sua soddisfazione Davide Cassani, CT della Nazionale di Ciclismo italiana. Il bottino degli Europei 2019 è andato ben oltre le più rosee aspettative e ha sommerso di medaglie i nostri protagonisti. Merito di questa spedizione così scintillante è anche del selezionatore che, come spiega alla Gazzetta dello Sport, svolge un lavoro certosino per preparare al meglio i suoi ragazzi. “Il mio compito è scegliere e devo dire ...

Mercato Ciclismo – Colpo della UAE Emirates : ingaggiato con un biennale Davide Formolo : A partire dalla prossima stagione Davide Formolo sarà un nuovo ciclista del Team UAE Emirates: il campione italiano ha firmato un biennale “Dalla prossima stagione Davide Formolo sarà un ciclista del team UAE Emirates“. Con una nota comunicata ufficialmente dal team emiratino, è stato annunciato il passaggio di Davide Formolo dalla Bora-Hansgrohe al team UAE Emirates. Il campione d’Italia in carica cambierà squadra a fine ...