Fonte : today

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Arrivano nei prossimi giorni in mille piazze d'Italia gli "days" per salvare il vero100 per cento italiano...

novasocialnews : Cibo, se l'etichetta è 'opaca' c'è qualcosa che non va #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - ttffiocca : RT @Ansa_TerraGusto: Un prodotto alimentare su 4 nel carrello della spesa è a rischio fake. Per salvare il cibo 100% italiano arrivano gli… - FerraraFratelli : RT @Ansa_TerraGusto: Un prodotto alimentare su 4 nel carrello della spesa è a rischio fake. Per salvare il cibo 100% italiano arrivano gli… -