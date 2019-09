Ciacci vs Freccero e Guaccero | «Sono stato indagato per ricettazione ma ad oggi non ho

Ciacci via da Detto Fatto - Freccero : “È stato condannato”. Lui smentisce : Giovanni Ciacci , via da Detto Fatto . Carlo Freccero (Direttore di Rai 2): “Ha avuto una condanna”. Lo stylist smentisce : è scontro. Poi tutta la verità sui rapporti con Bianca Guaccero Giovanni Ciacci ha avuto dei problemi legali con la Rai e quindi non è stato confermato a Detto Fatto . Questo almeno è ciò che ha […] L'articolo Ciacci via da Detto Fatto , Freccero : “È stato condannato”. Lui smentisce proviene da ...

Giovanni Ciacci risponde a Freccero : “Non ho avuto nessuna condanna. Sono indagato per ricettazione e vi spiego il perché” : “Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni”, queste le parole pronunciate da Carlo Freccero al FattoQuotidiano.it. Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione immediata dello stylist senese: “Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna condanna. C’è un procedimento in ...