Chiara Ferragni | l’ex Riccardo Pozzoli risponde alle accuse

Fonte : dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2019)a tono ache l’aveva accusato nel suo documentario Unposted di averla tradita, provando a vendere alcune quote della società che avevano creato insieme a sua insaputa. In passato la fashion blogger aveva affermato più volte di non voler avere niente a che fare con. Dizioni che sono state spiegate meglio nel film che racconta la carriera e il successo di, ma anche la sua vita privata. Nel corso di una delle tante chiacchierate con la regista Elisa Amoruso, laha spiegato: “Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre”. Il motivo è molto semplice: a pochi giorni dalla nascita di Leone il personal manager della influencer di Instagram avrebbe scoperto chestava cercando di vendere il 45% della societàsue sp. La verità sarebbe stata svelata alla fashion blogger solo dopo il parto ...

Linkiesta : I modelli di donne forti sono ridotti al silenzio nei miti, nelle favole e nelle serie tv chi non si comporta da br… - trash_italiano : Chiara Ferragni sbarca a Sanremo? La trattativa sarebbe già in corso - HuffPostItalia : Chiara Ferragni vola al box office: 50mila spettatori e mezzo milione di incassi in 24 ore per il docufilm -