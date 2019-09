Chi l' ha visto? Le anticipazioni della puntata

Marco Vannini - nuovo fascicolo Ciontoli?/ "Reato verso prostituta" - Chi l'ha visto - : Caso Marco Vannini oggi a Chi l'ha visto: spunta un misterioso fascicolo su Antonio Ciontoli che lo vedrebbe coinvolto in un reato verso una prostituta.

Chi l’ha visto - Federica Sciarelli. Trincia svela : “Mi ha cercato lei” : Federica Sciarelli, Pablo Trincia parla di Chi l’ha visto? “Mi ha contattato lei” E’ entrato nel cast degli inviati di Chi l’ha visto all’inizio di questa edizione, partita mercoledì 11 settembre, Pablo Trincia, ex inviato de Le Iene, ora appunto passato in Rai come giornalista di Federica Sciarelli. E nell’intervista che ha rilasciato di recente, pubblicata sulle pagine del numero di TelePiù di questa ...

Agli Emmy si è visto che la vecChia tv non è per nulla spacciata - se sa aggiornarsi : Milano. Era il 2013 e Netflix faceva la storia. “House of Cards”, la serie tv con Kevin Spacey, quell’anno fu la prima serie trasmessa in streaming digitale a ricevere nomination Agli Emmy – e a vincere perfino un premio per la regia di David Fincher. Si disse che era soltanto l’inizio, che lo strea

Cristina Chiabotto - due abiti da sposa al suo matrimonio : visto il secondo? : La data delle nozze Cristina Chiabotto l’ha tenuta segreta fino all’ultimo momento. Poi è stata proprio lei ad annunciare via social di essere diventata la signora Roscio. Attraverso il suo profilo Instagram, la bellissima Cristina, ex Miss Italia, ha postato uno scatto che la ritrae insieme al marito all’uscita della chiesa e, a didascalia, ha scritto: “… 21 Settembre 2019… Che sia una cosa sola” e un cuore. Un matrimonio da favola quello ...

Draghi : "Eurozona ha rallentato più del previsto. Chi può spendere - lo faccia" : Oggi si è tenuta l'ultima audizione al Parlamento Ue per Mario Draghi, sostituito ufficialmente da Christine Lagarde alla Presidenza della BCE lo scorso 17 settembre. Draghi ha fatto un bilancio degli anni della sua presidenza - in modo particolare per quanto riguarda l'ultimo periodo - ed ha anche regalato qualche consiglio per il futuro. Draghi ha dovuto affrontare una situazione economica molto delicata, all'interno della quale "la Bce ha ...

Sabrina Paravicini e il cancro - il post che commuove tutti : «Mi sono guardata allo specChio e ho visto la cicatrice…» : Sabrina Paravicini continua la sua battaglia contro il cancro e lo fa, ancora una volta, raccontando le proprie sensazioni personali e facendo commuovere i follower su Instagram. A due settimane dall’operazione a cui si è sottoposta, l’attrice divenuta famosa grazie al ruolo di Jessica nella fiction Un medico in famiglia ha deciso di rivelare un momento intimo e personale. «Ieri sera mi sono guardata allo specchio. Mi sono tolta la ...

Il 23 settembre 1968 moriva Padre Pio : “Ho visto un vecChio con la barba bianca” - la guarigione che lo ha reso santo : Oggi la Chiesa celebra Padre Pio, uno dei santi più amati e venerati dell’età contemporanea Francesco Forgione, noto al mondo come Padre Pio da Pietrelcina, moriva il 23 settembre 1968 a San Giovanni Rotondo, dove faceva parte dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini. Già l’anno successivo, nel 1969, si iniziarono a raccogliere i primi materiali per avviare il suo processo di canonizzazione. Nel 1982 gli viene riconosciuto il titolo di ...

Chi l'ha visto - trovato in Francia il corpo smembrato di Vittorio Baruffo : sospetti sulla camorra : Lo scorso 9 luglio la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto, condotta da Federica Sciarelli, aveva denunciato la scomparsa del napoletano 44enne Vittorio Barruffo. L'uomo era scomparso da Montalieu-Vercieu, dove viveva con la compagna. Purtroppo, come riportato dal Corriere della Sera, il corpo di Vi

Maria De Filippi domina “telemercato” : ma non sempre i personaggi che “compra” hanno spazio. Chi ha più visto Natalia Titova? : La visione strategica di Beppe Marotta, la forza economica di Fabio Paratici, l’istinto di Cristiano Giuntoli: Maria De Filippi è la vera regina del mercato. O meglio del telemercato. A differenza dei direttori sportivi di Inter, Juventus e Napoli, la signora di Canale 5 veste i panni di presidente, direttore sportivo e allenatore in campo della sua Fascino. Guizzo, trattative, capacità di rafforzare il proprio gruppo e, se possibile, ...

Come rimorChiare con «E.R.» senza averlo mai visto : Beverly Hills 90210 non l'ho mai vista, non la so, non ho fatto pace con il mio lato femminile Come gli uomini evoluti, quindi a me delle vicende finto realistiche di un manipolo di teen upperclass americani mediamente coatti non me ne frega niente. Beverly Hills 90210 rimane per me un'apostrofo rosa tra Magnum P.I. e I Soprano. Tanto alla Maniaca non gliene frega niente di Beverly Hills, è troppo mainstream per lei, e se vi ...

Ex Miss Campania precipitata dal balcone - la famiglia a Chi l'ha visto : "Il marito la picChiava. Non è stato suicidio" : “Mia figlia non può essersi suicidata. Era piena di vita. Il marito era violento con lei”. A raccontarlo ai microfoni di “Chi l’ha visto” è la mamma di Annamaria Sorrentino, l’ex Miss Campania affetta da sordità morta dopo essere precipitata dal balcone il 16 agosto scorso, mentre era in vacanza col marito in Calabria. Proprio sul coniuge, fin da subito, gli inquirenti hanno fatto ricadere ...

Chiariello : “Non ci esaltiamo - ho visto un Napoli non perfetto ma con grandi margini di miglioramento” : Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo editoriale sul Napoli: “E’ evidente che la gente si esalti per la vittoria del 2-0, ma sono le stesse che si deprimono per poco. Ieri ho visto una squadra non perfetta ma con grandi margini di crescita. Il Napoli ha dimostrato di avere una squadra profonda, cattiva e determinata che ha giocato alla pari in termini di mentalità contro la squadra più forte ...