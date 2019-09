Chi è Vandana Shiva | nuova consulente del ministero dell’Istruzione

Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019), in primo piano, ad un evento in California (foto: Rachel Murray/Getty Images for GLOBAL GREEN USA) Il neo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato di aver dato vita a un consiglio scientifico sullo sviluppo sostenibile di cui faranno parte, tra gli altri gli economisti Enrico Giovannini e Jeffrey Sachs e l’attivista indiana. La presenza di quest’ultima, soprattutto, sta facendo molto discutere:è una delle figure più note a livello mondiale nella lotta agli organismi geneticamente modificati, ai quali si oppone sia per motivi di salute che sociali, e si è costruita una reputazione come paladina della biodiversità. Ha scritto diversi libri, partecipa di frequente a convegni in tutto il mondo e ha ricevuto anche alcuni premi per le sue battaglie. Nel 2015 è stata “scientifico” e ambassador dell’Expo di ...

