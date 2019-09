Chi aiuta al suicidio non è sempre punibile | dice la Corte Costituzionale

Lenny Kravitz lancia appello per gli ocChiali smarriti : "Aiutatemi" : Lenny Kravitz non si dà pace: il 55enne cantante americano ha lanciato un appello sui social network per aiutarlo a ritrovare gli occhiali, che per lui evidentemente significato molto di più di due lenti e una montatura."Questi occhiali vintage hanno un incredibile valore affettivo per me. Aiutatemi a ritrovarli". Con un tweet accorato la rockstar statunitense Lenny Kravitz ha lancia un appello ai fan perché gli diano una mano a recuperarli. ...

Kimap - l’app made in Italy che aiuta i disabili a spostarsi : segnala i percorsi più semplici e gli ostacoli arChitettonici : Le persone con disabilità motoria hanno un nuovo strumento tecnologico utile per agevolare la loro mobilità e autonomia. Si tratta di Kimap, il primo navigatore intelligente che informa gratuitamente e in tempo reale i disabili in carrozzina sull’accessibilità delle strade, marciapiedi ed edifici. L’innovativa applicazione è stata creata e sviluppata da una start up italiana, la Kinoa di Firenze. Kimap è disponibile a costo zero, ed è ...

“Sto male - aiutatemi”. Dal Grande Fratello al ricovero in psiChiatria : Brutta storia per un ex concorrente del Grande Fratello. Non solo concorrente, ma anche vincitore dell’edizione 2010. Stiamo parlando di Mauro Marin che, come riporta “La tribuna di Treviso”, è ricoverato al reparto di psichiatria dell’ospedale di Montebelluna dallo scorso venerdì. Non si sa esattamente cosa abbia sia accaduto di grave, ma si sa per certo che l’ex gieffino è lì. È stato proprio Mauro Marin a confessare al quotidiano di star ...

Harry e Meghan - una piscina per aiutare i bambini del Mozambico - in nome di ArChie : Tutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i battesimi di casa Windsor, in attesa di quello di Archie HarrisonTutti i ...

Ashling Cara SirocChi - moglie Ivan Zaytsev contro CEV/ "Non aiutate la pallavolo..." : Ashling Cara Sirocchi, la moglie Ivan Zaytsev si scaglia contro la CEV: "Così non aiutate la pallavolo...". Ecco cosa è successo.

Incidente dopo il motoraduno - l'appello di una coppia : "CerChiamo l'angelo che ci ha aiutato" : La coppia, attraverso un post su Facebook, sta cercando di rintracciare il buon samaritano che li ha aiutati dopo il grave...

"Trump aiutaci" : Hong Kong Chiama gli USA. Nuove proteste (FOTO) : ...

Silvio Berlusconi - diktat ai possibili dissidenti in Forza Italia : "Chi aiuta Pd e M5s è fuori" : Non solo un duro attacco a Matteo Salvini, bollato come "incomprensibile e spregiudicato". Nell'intervista concessa ad Alessandro Sallusti su Il Giornale, Silvio Berlusconi prima punta il dito contro il governo e poi avverte chi, tra i suoi, potrebbe aiutare l'esecutivo M5s-Pd. Sul nuovo governo, il

Otto capovaccai liberati in Basilicata nell’estate 2019 per aiutare la specie a risChio di estinzione : Tra fine luglio e metà agosto 2019 Otto giovani capovaccai sono stati liberati in Basilicata, nel Parco Naturale Regionale della Murgia Materana, in due diverse operazioni di rilascio messe in atto dall’Associazione CERM Centro Rapaci Minacciati e da ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale allo scopo di supportare la popolazione italiana di questa specie, ridotta ai minimi termini. La liberazione in natura di giovani ...

ARGENTINA/ Quel falso allarme sul default che risChia di aiutare i peronisti : Una richiesta di dilazione su parte del debito ha scatenato la solita ridda di voci sul fallimento di uno Stato che non è nella brutta situazione del 2001