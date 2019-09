Cesare Terranova | 40 anni fa moriva il magistrato che aveva colto i legami tra mafia e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Alle 8.30 del mattino, il 25 settembre 1979,palermitano, viene ucciso alla guida della sua Fiat 131, a pochi passi dalla sua abitazione, in un agguato didove trova la morte anche il maresciallo Lenin Mancuso, addetto alla sicurezza e suo storico collaboratore. Nei primi commenti si parla di “ribalderia mafiosa” (i killer si muovono in pieno giorno senza preoccuparsi di essere riconosciuti) e di “Palermo città ingovernabile”. Il 1979 è l’anno di escalation dell’attacco mafioso allo Stato e l’inizio di quello strappo che porta Cosa nostra a colpire personaggi pubblici e alte figure delle istituzioni (l’assassinio delPietro Scaglione, nel 1971, era rimasto un tragico ma isolato precedente). Invece, in quel 1979, la delinquenza mafiosa mira a eliminare i personaggi eccellenti che pubblicamente la ostacolano. Nel ...

