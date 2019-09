Cesare Terranova | 40 anni fa il magistrato veniva ucciso dalla mafia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Erano le 08:30 del 25 settembre 1979, quando a bordo di una Fiat 131 ilfua pochi passisua abitazione. Un agguato diche coinvolse anche un altro degli uomini dello Stato, vale a dire Lenin Mancuso, il maresciallo della scorta di, anch'egliquel drammatico giorno. A quarantadi distanza, oggi torna a galla la memoria di questi due storici personaggi, che per combattere lahanno finito per pagare un conto salato, perdendo la vita. Nel 1979 lainizia l'attacco allo Statoè nato a Petralia Sottana il 15 agosto del 1921, ed è stato uno dei magistrati più importanti, prima di essere trucidato in un agguato mafioso il 25 settembre del 1979 a Palermo, insieme al suo collaboratore fidato Lenin Mancuso. Erano glidella cosiddetta "ribellione dei mafiosi", con i killer che si muovevano per le ...

