Catherine Zeta-Jones | 50 anni di eleganza da Diva innamorata del marito Michael Douglas

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Tra le caratteristiche più curiose dic’è il fatto che festeggi il compleanno nello stesso giorno del. Il 25 settembre l’attore compie 75e la sua consorte raggiunge i fatidici 50. Anche per la, il traguardo è più anagrafico che indice del tempo, poiché anche l’attrice entra senza problemi nella categoria delle “splendide cinquantenni”, insieme a Jennifer Lopez, Jennifer Aniston e tante altre. All'attrice gallese, anzi, il tempo sembra avere un solo effetto, quello di amplificare il fascino della sua bellezza elegante.NEW YORK, NY - MARCH 01:attends The Royal Welsh College of Music & Drama 2019 Gala at The Rainbow Room on March 1, 2019 in New York City. (Photo by Bonnie Biess/Getty Images)Getty ImagesUn traguardo ...

Ivo_Serentha : 25 settembre 1969 - Nasce l'attrice britannica Catherine Zeta-Jones - VanityFairIt : 20 anni di matrimonio a Hollywood valgono il doppio! ???????? #MichaelDouglas #Amori - itsevolutionn : @dragvnqueen Chicago (soprattutto Catherine Zeta-Jones) vibes, adorabile ?????? -