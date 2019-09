Caso Yara | ministero della Giustizia smentisce l' incontro fra Bossetti e finto consulente

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Massimo, condannato all'ergastolo per l'omicidio diGambirasio, non avrebbe incontrato nessun sedicente. A smontare il 'giallo' è il, con una nota. Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia che tale Cesare Marini, in qualità di perito informaticoProcura di Brescia, avesse avuto un colloquio con il muratore di Mapello. Il legale dell'uomo, Claudio Salvagni, ha invece ribadito: "L'c'è stato"....

AntonelloMicali : Caso Yara, in cella da Bossetti: il giallo del consulente - Il Giorno - infoitinterno : Caso Yara, in cella da Bossetti: il giallo del consulente - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Bergamo Caso #Yara in cella da #Bossetti: il giallo del consulente -