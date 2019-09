Caso Epstein | la polizia parigina chiama il principe Andrea a collaborare | È

Come un profeta del software libero è rimasto coinvolto nel Caso Epstein : Richard Stallman (foto: FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images) Per qualcuno è poco più che un ingenuo sognatore, per altri il pioniere di un nuovo modo di concepire l’informatica. Qualunque sia il giudizio sull’eredità intellettuale di Richard Stallman, sarà difficile non pensare al 16 settembre 2019 Come al giorno in cui è finita un’era. Il crociato del software libero ha ufficialmente abbandonato la posizione di consulente ...

Caso Epstein - spuntano le foto della domestica con il principe Andrea : Il principe Andrea finisce ancora sotto i riflettori per i suoi legami con il magnate arrestato per pedofilia Jeffrey Epstein. Nuove fotografie riportate da Forbes, rafforzerebbero l’accusa di una sua amicizia con il magnate morto suicida in carcere il 10 agosto. Si tratta di alcune foto risalenti al 2010 trovate sul profilo Facebook della ex domestica di Epstein. Negli scatti, la signora Jun-Lyn Fontanilla è ritratta con il principe e con la ...

Caso Epstein travolge il Mit di Boston : 22.32 Il Caso Epstein travolge il prestigioso Mit di Boston e salta la prima testa: quella di Joichi Ito, il direttore del Media Lab, il laboratorio scientifico e tecnologico più famoso al mondo. La cosa era nell'aria dato che ormai non sono più un segreto i legami che i vertici dell'ateneo intrattenevano con il controverso finanziere morto suicida in carcere. Rapporti grazie ai quali nelle casse del Media Lab sono finiti milioni di dollari in ...

Il Principe Andrea rompe il silenzio sul Caso Epstein e parla delle sue accuse : Roberta Damiata Dopo settimane di silenzi, parla il Principe Andrea coinvolto nello scandalo Epstein Il Principe Andrea è uscito allo scoperto dopo giorni di silenzio e accuse che si rincorrevano in ogni parte del mondo. Dopo la morte per suicidio di Jeffrey Epstein si è trovato coinvolto nello scandalo delle“schiave sessuali” e fino ad oggi era rimasto nel più totale silenzio. Ora ha deciso finalmente di parlare, e ha affermato di ...

Caso Epstein - i reali "pregano" per il principe Andrea : Roberta Damiata Con il suicidio di Epstein si aggrava la posizione del principe Andrea, accusato da una vittima di aver avuto rapporti con una minorenne. E mentre infuria la polemica tra Londra e New York stamattina il principe era alla messa della domenica insieme a tutti i reali I reali si radunano intorno al principe Andrea, e lo fanno insieme alla Regina Elisabetta e alla figlia Beatrice che stamattina errano con lui alla messa ...

Caso Epstein - I reali "pregano" per il principe Andrea : Roberta Damiata Con il suicidio di Epstein si aggrava la posizione del principe Andrea, accusato da una vittima di aver avuto rapporti con una minorenne. E mentre infuria la polemica tra Londra e New York stamattina il principe era alla messa della domenica insieme a tutti i reali I reali si radunano intorno al principe Andrea, e lo fanno insieme alla Regina Elisabetta e alla figlia Beatrice che stamattina errano con lui alla messa ...