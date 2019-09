Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Grande forza di volontà per il portiere Iker Casillas che nonostante i 38 anni ed un serio problema di salute (infarto del miocardio) ha intenzione dia calcio. Nel dettaglio durante la presentazione di un progetto del club spagnolo CF Pozuelo l’estremo difensore è tornato a parlare. “Fino a marzo continuero’ a sottopormi a tutti i test del caso, poi in base ai risultati e al parere dei medici, decidero’ se continuare ao se ritirarmi – ha spiegato Casillas -. La salute ha la priorita’, non intendo correre rischi, per adesso quel che conta e’ la tranquillita’, poi se dovesse arrivare la certezza del ritiro saro’ io a comunicare quando. Io spero di, ma lo faro’ se non ci saranno rischi da correre, se invece non sara’ possibile senza alcun problema annuncero’ il mio ...

CalcioWeb : #Casilllas non si arrende: 'voglio tornare a giocare ma...' -