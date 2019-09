CartaBianca | Bianca Berlinguer e la frecciata ai colleghi | Da noi pochi applausi e

CartaBianca - frecciata della Berlinguer : "Da noi pochi applausi e sensati" : Una precisazione, o forse una frecciata rivolta a qualche trasmissione rivale. Bianca Berlinguer non fa nomi, né cognomi, ma manda un messaggio chiaro in merito alla questione degli applausi nei talk show.L’occasione si presenta martedì sera quando in apertura di Cartabianca la conduttrice intervista Corrado Augias. Il giornalista viene interpellato su vari temi, compreso quello relativo all’immigrazione. Augias sottolinea l’importanza del ...

CartaBianca e Di Martedì : attualità e politica in prima serata : L'appuntamento del Martedì con la politica: su Rai3 con Bianca Berlinguer e su La7 con Giovanni Floris.

Salvini manda in tilt la regia di CartaBianca. Il volto dell'ex ministro scompare dall'inquadratura : A qualcuno è tornata in mente la storica pubblicità delle caramelle alla liquirizia, ad altri Dj Super X di Superclassifica Show. Matteo Salvini manda in tilt la regia di Cartabianca che, sorpresa dal fuori programma dell’ex ministro dell’Interno, si ritrova ad inquadrare un’ombra in primissimo piano intenzionata a fare gli auguri di compleanno ad una spettatrice a casa.Tutta colpa di Mauro Corona che Bianca Berlinguer affianca al leader ...

CartaBianca e Di Martedì : attualità e politica in prima serata : L'appuntamento del Martedì con la politica: su Rai3 con Bianca Berlinguer e su La7 con Giovanni Floris.

CartaBianca - da Bianca Berlinguer cala il gelo (quello vero) : "Datemi un golf - ne esco surgelata" : La conduttrice Bianca Berlinguer martedì sera ha ospitato negli studi di CartaBianca, in onda su Rai3, Pierluigi Diaco, il quale, la scorsa settimana, aveva a sua volta invitato la giornalista nel suo programma Io e Te, su Rai1. "Questo studio è quasi freddo come il tuo. Qua si lamentano tutti perch

Negli studi di CartaBianca fa freddo - ma da Diaco di più. Berlinguer : "Sono uscita surgelata" : Negli studi di Cartabianca fa freddo, ma in quelli di Io e te di più. A lasciarlo intendere è Bianca Berlinguer che martedì sera ha ospitato Pierluigi Diaco dopo la partecipazione della stessa giornalista, la passata settimana, nel programma estivo di Raiuno.“Questo studio è quasi freddo come il tuo”, ha scherzato la conduttrice mentre accoglieva in studio Diaco. “Qua si lamentano tutti perché dicono che tengo troppo freddo, ma se andaste per ...

CartaBianca e Di Martedì : attualità e politica in prima serata : Torna su Rai3 con Bianca Berlinguer e La7 con Giovanni Floris, l'appuntamento del Martedì con la politica.

Bianca Berlinguer sfida Mediaset : "Voglio Barbara D'Urso a CartaBianca" : Durante una delle ultime puntate di Io e te con Pierluigi Diaco, Bianca Berlinguer si è lasciata andare. Parlando della possibilità di avere Barbara d’Urso a CartaBianca, la conduttrice non ha usato mezzi termini e ha risposto: “Io spero di sì. Mi piace l’idea di averla ospite nella nostra trasmiss

Bianca Berlinguer : "Spero di avere Barbara d'Urso a #CartaBianca" : Nel corso della puntata di ieri di Io e Te, l'emotainment condotto da Pierluigi Diaco nella fascia estiva post-prandiale di Rai1 e promosso in seconda serata dal 14 settembre, Bianca Berlinguer ha risposto alla domanda del conduttore che le chiedeva della possibilità di vedere Barbara d'Urso intervistata a #CartaBianca: “Io spero di sì. Mi piace l’idea di averla ospite nella nostra trasmissione. Spero che questa intervista prima o poi si ...

Bianca Berlinguer : «Barbara D’Urso a CartaBianca? Spero che prima o poi si possa fare» : Bianca Berlinguer, Io e Te Barbara D’Urso ospite a CartaBianca: la Berlinguer ci spera ancora. Ospite ad Io e Te, il programma pomeridiano di Rai1, Bianca Berlinguer ha ribadito che avrebbe piacere ad ospitare la popolare conduttrice Mediaset nel proprio talk show politico. Proprio là dove Barbara fu invitata un anno fa, salvo poi dover rinunciare all’appuntamento per un repentino niet dai piani alti di Viale Mazzini. Interrogata dal ...

Io e te - Bianca Berlinguer svela su CartaBianca : 'Mauro Corona ci sarà' : Oggi, giovedì 5 settembre, Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice di CartaBianca è stata ospitata da Pierluigi Diaco nel salotto pomeridiano di Io e te in onda su Rai 1. Con lei si è iniziato a parlare proprio di lavoro e della carriera di giornalista televisiva svelando che non ha mai scritto nulla "a tavolino" ma che prima di andare in onda si informa, si documenta e si prepara le domande per gli ospiti e poi lascia che tutto accada ...

Sondaggio Ixè per CartaBianca - Giorgia Meloni in volo : quanto guadagna - cifre senza precedenti : L'effetto governo giallo-rosso premia i due partiti che lo compongono - Movimento 5 stelle e Pd - e penalizza la Lega di Matteo Salvini anche se resta il primo partito nelle intenzioni di voto. Crollano poi gli indecisi e gli astenuti. E' quanto emerge da un Sondaggio dell'Istituto Ixè per Cartabian

Mario Giordano a Stasera Italia. Poi a CartaBianca contro...Stasera Italia : Se proponi tre talk politici nella stessa serata può capitare che gli ospiti, ormai sempre gli stessi, siano costretti a dividersi tra un programma e l’altro.E’ accaduto a Mario Giordano che il 3 settembre ha timbrato il cartellino a Stasera Italia e, subito dopo, a Cartabianca. L’appuntamento di Retequattro copre la fascia di access prime time, ma più volte è andato a riempire la prima serata, soprattutto nell’ultimo caldissimo mese che ha ...

#CartaBianca - un talk show senza ritmo. Bianca Berlinguer subito in difficoltà : [live_placement] Nonostante l'esordio in una giornata politica che ha visto il via libera definitivo alla nascita del governo giallorosso, la prima puntata di #CartaBianca, il talk show condotto su Rai3 da Bianca Berlinguer, è apparso sin da subito con evidenti problemi di ritmo.Va dato merito al programma di aver offerto al telespettatore almeno due ore su tre di dibattito molto ordinato, ma onestamente i talk show con la solita compagnia di ...