Canoa slalom | Mondiali 2019 | Italia lontana dal podio nelle gare a squadre

Canoa slalom - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 25 settembre. Tutti gli italiani in gara : Oggi (mercoledì 25 settembre) si svolgerà la prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Canoa slalom a La Seu d’Urgell (Spagna). Questa rassegna iridata si aprirà con le gare a squadre delle quattro categorie previste, quindi kayak e canadese maschile e femminile. Gli azzurri partiranno tra gli outsider e proveranno a trovare il grande acuto per conquistare subito la medaglia che non è arrivata nella scorsa edizione. Le gare odierne saranno ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia e le speranze di medaglia. Azzurri non favoriti - Horn e De Gennaro le punte : Dal domani, mercoledì 25, a domenica 29 settembre, a La Seu d’Urgell, in Spagna, si terranno i Mondiali di Canoa slalom: sono undici gli Azzurri convocati dai DT Ettore Ivaldi e Daniele Molmenti, che da tempo hanno raggiunto la località iberica, per la rassegna iridata che assegnerà anche la maggior parte dei pass per Tokyo 2020 (che non sono nominali). Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia: KAYAK ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020. I piazzamenti da conseguire per andare alle Olimpiadi : Dal 25 al 29 settembre, a La Seu d’Urgell, in Spagna, si terranno i Mondiali di Canoa slalom: la rassegna iridata assegnerà anche i primi pass per Tokyo 2020. A rappresentare l’Italia saranno gli undici azzurri convocati dai DT Ettore Ivaldi e Daniele Molmenti, che si trovano già nella località iberica. Le carte olimpiche in palio non saranno nominali. Identico il numero di pass in palio sia per gli uomini che per le donne nel kayak, ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Siamo a 48 ore dall’evento più atteso dell’anno: si terranno da mercoledì 25 a domenica 29 settembre i Mondiali di Canoa slalom: a La Seu d’Urgell, in Spagna, oltre che per le medaglie si lotterà, per i primi pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per le regate di qualificazione olimpica in Programma nel 2020. Dopo le gare a squadre del mercoledì e due giorni dedicati alle ...

Canoa slalom - Finali Coppa del Mondo Praga 2019 : chiusura di stagione in top 5 per De Gennaro e Horn : A Praga, in Repubblica Ceca, è calato il sipario sulla stagione di Coppa del Mondo di Canoa slalom: proprio le Finali nelle acque boeme, con punteggi doppi, hanno assegnato le vittorie nelle varie classifiche e determinato tutti i piazzamenti, con buoni risultati per gli azzurri in tre delle quattro graduatorie. Nonostante diversi italiani abbiano saltato la tappa di Bratislava, la seconda stagionale, il kayak azzurro resta nei quartieri nobili ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 : prestazione positiva degli azzurri - brilla Stefanie Horn : È stata una prestazione nel complesso positiva quella degli azzurri nella quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom, che si è conclusa ieri a Markkleeberg (Germania). L’Italia è infatti riuscita a salire sul podio grazie a Stefanie Horn e portare altri tre atleti in finale in campo maschile. Segnali importanti in vista delle Finali, che si svolgeranno questo fine settimana a Praga (Repubblica Ceca), e soprattutto dei ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 : nel kayak maschile è ottavo Giovanni De Gennaro : Dopo il terzo posto di ieri di Stefanie Horn non ci sono oggi altri acuti per l’Italia nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom prima delle Finali: a Markkleeberg, in Germania, oggi il solo Giovanni De Gennaro supera le semifinali e chiude ottavo nel kayak maschile. Fuori nel penultimo atto gli altri azzurri e le ragazze della canadese Nel kayak maschile con Giovanni De Gennaro, chiude ottavo in finale in 93.59, nella ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 : terza piazza per Stefanie Horn! Due azzurri della canadese tra i dieci : Gran giornata per l’Italia nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom prima delle Finali: a Markkleeberg, in Germania, nelle finali del kayak femminile e della canadese maschile arriva per i colori azzurri il podio di Stefanie Horn, mentre centrano la top ten Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi, infine si ferma in semifinale Roberto Colazingari. Nel kayak femminile Stefanie Horn centra il secondo podio stagionale in Coppa, ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 : nove azzurri accedono alle semifinali : Arrivano subito ottime notizie per l’Italia dall’ultima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom prima delle Finali: a Markkleeberg, in Germania, nelle qualifiche delle quattro specialità olimpiche oggi nove azzurri su dieci sono passati alle semifinali, tutti centrando l’obiettivo nella prima discesa. Eliminata soltanto Francesca Malaguti nel kayak femminile. Avanti in blocco invece le formazioni maschili, sia nel kayak con ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Markkleeberg 2019 : nove azzurri cercano gloria in Germania prima delle Finali : Ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Finali per la Canoa slalom, che domani a Markkleeberg, in Germania, vedrà disputarsi le qualifiche delle quattro specialità olimpiche, ovvero kayak e canadese monoposto, maschile e femminile. L’Italia si presenta all’appuntamento con nove azzurri ed il mirino puntato principalmente sulla rassegna iridata di fine settembre. Confermate in blocco le formazioni maschili, con Giovanni De ...

Canoa slalom - i convocati dell’Italia per le ultime prove di Coppa del Mondo. Giovanni De Gennaro guida gli azzurri : Diramate le convocazioni per gli ultimi impegni stagionali in Coppa del Mondo di Canoa slalom: la quarta tappa si terrà a Markkleeberg, in Germania, dal 30 agosto all’1 settembre, mentre le Finali si disputeranno a Praga, in Repubblica Ceca, dal 6 all’8 settembre, quando, in maniera contestuale, si disputeranno anche i Mondiali di extreme slalom. Confermate in blocco le formazioni maschili, con Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e ...