Campidoglio | ecco gli ultimi appuntamenti dell’Estate Romana dal 26 al 30 settembre

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Roma – Si conclude il 30la 42ª edizioneche tra concerti, performance, spettacoli teatrali, cinema, esplorazioni, libri, incontri e laboratori, ha animato l’intera città in questi mesi estivi. Dal 26 al 30, da non perdere glieventi in programma in diversi Municipi della Capitale e realizzati grazie al contributo delle realtà risultate idonee ai due avvisi pubblici Estate2019 ma anche delle istituzioni culturali cittadine. Qui alcuni degli, mentre il programma completo su estate.comune.roma.it e su Facebook, Twitter e Instagram su @culturaaroma. A Centocelle, dal 27 al 29, appuntamento con Buskers In Town, il primo festival buskers metropolitano a ingresso libero organizzato dall’Associazione culturale Procult. Tra gli spettacoli in programma dalle 21: venerdì 27, in Piazza dei Mirti, percussioni ...

