Cambiamento climatico e risorse ittiche | come preservare la vita negli oceani | le

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Oggi 25 settembre l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite ha pubblicato il rapporto L’oceano e la criosfera in un clima che cambia per presentare gli effetti delsui nostrie sui nostri mari, tra cui lo scioglimento dei ghiacci, l’acidificazione delle acque e la perdita di ossigeno, le ondate di calore, nonché la perdita di corallo e la fioritura di alghe. Questi cambiamenti hanno un effetto a catena sugli ecosistemi marini e di conseguenza presentano anche una grande sfida per le imprese, le economie e le comunità che si affidano alla pesca per i propri mezzi di sussistenza e alimentazione. Con il pesce che fornisce il 17% di proteine animali consumate a livello globale e rappresenta una fonte alimentare e di reddito fondamentale per oltre 800 milioni di persone, nonché oltre 130 miliardi di dollari di scambi internazionali ...

_arianna : Solo un paese asfittico e rancoroso può discutere di Greta e non del cambiamento climatico - CarloStagnaro : L'umanità non è mai stata così bene: come spiega @ramella_f su @ilfoglio_it, secondo tutti gli indicatori di beness… - ItalyMFA : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Ministro dell’Ambiente,… -