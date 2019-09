Calderoli vuole usare il regolamento parlamentare per scatenare un ' Vietnam'

Fonte : agi

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Con un'intervista al Corriere della Sera, il vicepresidente del Senato Robertoavvisa la maggioranza M5s-Pd di avere l'intenzione di voler “il” a Palazzo Madama. “È solo l'inizio – avverte – e infatti siamo già partiti anche con l'addestramento dei colleghi del gruppo per un'opposizione dura e senza sconti; oggi c'è stato il primo incontro al quale ne seguiranno altri per esaminare e approfondire insieme, uno a uno, gli articoli deldel Senato e i titoli della Costituzione”. Si tratta di “bombette tattiche” attraverso l'uso del. “Il problema è che bisogna studiare bene il... altrimenti si rischiano le imboscate”, aggiunge. “E il– precisa– può diventare un inferno perché è pieno di trappole”. E i vietcong, del resto, “non ti avvisano prima: così ti ritrovi in fondo a una buca buia senza ...

ANTONIOSICONOL3 : RT @MilkoSichinolfi: Governo bloccato al Senato, Calderoli: «È solo l’inizio». Gentaglia che vuole bloccare l'attività dell'esecutivo. Un… - filiv7 : RT @MilkoSichinolfi: Governo bloccato al Senato, Calderoli: «È solo l’inizio». Gentaglia che vuole bloccare l'attività dell'esecutivo. Un… - mimma50 : RT @MilkoSichinolfi: Governo bloccato al Senato, Calderoli: «È solo l’inizio». Gentaglia che vuole bloccare l'attività dell'esecutivo. Un… -