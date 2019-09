Calciomercato Juventus | Mandzukic | c’è il Manchester United | il nodo sarebbe l’ingaggio

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ildellasi muove in uscita e Marioè il primo giocatore da piazzare. Già in estate si era capito che per lui nel progetto bianconero non c’era spazio ma nessuno era riuscito a portarsi a casa il croato. Con l’esclusione dalla lista Champions e nessun minuto in campo la certezza è che l’attaccante dovrà cambiare aria già a gennaio. Nonostante i 33 anni le pretendenti non mancano, tra queste cianche ilche è alla ricerca di un centravanti.: iltorna suSolskjaer ha messo nel mirino il gigante dellagià la scorsa estate.è stato corteggiato per lungo tempo ma mai si è arrivati alla buona conclusione dell’affare. Il motivo è da ricercare nelle richieste economiche dell’attaccante, troppo alte per i Red Devils. Le cose però nei prossimi mesi potrebbero cambiare, ...

DiMarzio : #Mandzukic, saltato il trasferimento in Qatar ? - marcoconterio : ?? Domani l'agente di #Mandzukic in #Qatar per il passaggio del croato all'Al Gharafa. 12 milioni circa pronti per l… - JuventusFCWomen : ???? Tutti i movimenti di mercato dell'estate delle #JuventusWomen ? -