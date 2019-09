Calcio femminile | Champions League 2019-2020 | Barcellona-Juventus 2-1 | termina la corsa

Sconfitta casalinga per la Roma Calcio Femminile : Roma – Seconda giornata di campionato e prima partita casalinga per la Roma Calcio Femminile, che torna a calcare il campo amico del Certosa quattro mesi e mezzo dopo l’ultima volta, ospitando il neopromosso Permac Vittorio Veneto. Ospiti vittoriose all’esordio in campionato contro il Cittadella e di conseguenza sulle ali dell’entusiasmo, Roma CF di Colantuoni reduce invece da un pareggio esterno ottenuto all’ultimo ...

Inter-Milan Calcio femminile : programma - orario - tv e streaming del derby : Il campionato di calcio femminile di Serie A si prende una pausa e riprenderà nel secondo weekend di ottobre (12-13 ottobre). Per consentire alla Nazionale italiana di Milena Bertolini di preparare al meglio gli impegni per le qualificazioni agli Europei 2021, il torneo si ferma. Andrà in scena il terzo turno e il focus di giornata sarà tra Inter e Milan, sfida di cartello tra le due compagini meneghine. Un match decisamente interessante tra la ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della seconda giornata. Juventus e Milan concedono il bis : E’ andata in archivio la seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020, in attesa del match di domani (ore 12.30 e diretta su Sky Sport) tra Fiorentina e Roma che andrà a delineare la situazione in classifica. La Juventus, campione d’Italia, si impone 3-1 sul campo del Sassuolo: bianconere in vantaggio al 45′ con Aluko e poi ci pensa Cristiana Girelli con una doppietta (al 75′ e al 78′ su ...

Tra acquisti e cessioni la Roma Calcio femminile pareggia in casa della Riozzese : Roma – Quattro mesi dopo l’ultima partita ufficiale per la Roma Calcio Femminile è tempo di scendere nuovamente in campo, con la prima giornata di Serie B da giocare sul campo della matricola Riozzese. Pronti, via e su una disattenzione difensiva le padrone di casa vanno in vantaggio con Codecà, riuscendo poi a gestire il vantaggio ma non senza qualche affanno, con i colpi di testa di Silvi e Landa che mettono in apprensione il portiere di ...

Calcio femminile - le migliori italiane della prima giornata di Serie A : Giacinti a segno - Glionna doppietta in versione scaligera : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 1° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. BENEDETTA Glionna (HELLAS VERONA) – Nuova stagione e nuova maglia per l’attaccante classe ’99, nativa di Napoli. L’istinto del gol non le fa difetto e lo dimostra ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : successi per Milan e Fiorentina nei posticipi della prima giornata : Completata la prima giornata del campionato di Serie A di Calcio femminile, che nei due posticipi odierni ha visto le vittorie del Milan, per 0-3 in casa della Roma, e della Fiorentina, per 2-4 nel derby con la Florentia. Si ricompone subito in vetta alla classifica il trio (con la Juventus, vittoriosa ieri) che fino all’ultimo turno della scorsa stagione si è conteso lo scudetto. Nel match delle ore 12.30 al Milan servono 70 minuti per ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : vince la Juventus - pareggi nelle restanti tre gare : Si apre con la vittoria della Juventus per 2-1 sull’Empoli e tre pareggi nelle restanti gare disputate quest’oggi il campionato di Serie A di Calcio femminile, che in attesa delle ultime due gare di domani, vede tanti gol e le campionesse d’Italia in carica già in vetta, momentaneamente da sole. Pirotecnico 3-3 tra Pink Sport Bari e Sassuolo, con le pugliesi avanti con Luijks e riprese da Sabatino prima dell’intervallo. ...

Calendario Serie A Calcio femminile 2019-2020 : date e programma delle 22 giornate. Come seguirlo in tv e streaming : La nuova stagione della Serie A di calcio femminile scatterà domani, sabato 14 settembre, con le prime gare del turno inaugurale: riparte al caccia alla Juventus, formazione campionessa d’Italia. Confermato il format a 12 squadre, dopo le rinunce di Atalanta Mozzanica e Fimauto Valpolicella sono state ripescate Pink Bari e Orobica. Per ogni giornata almeno una gara sarà trasmessa in tv da Sky Sport, mentre la diretta streaming dei match in ...

Scaroni : «Il Calcio femminile non è una moda - ma serve investire» : «Ci auguriamo che il calcio femminile possa diventare uno sport professionistico. Noi ci siamo mossi prima di tutti, siamo il primo club a fornire un’assistenza previdenziale alle nostre calciatrici». L’investitura arriva direttamente dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto alla presentazione dell’organico rossonero per la stagione 2019/2020. Il nuovo Milan femminile riparte da Maurizio Ganz, […] L'articolo Scaroni: «Il ...

Calcio femminile : riparte la Serie A (sognando il professionismo) : Al via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A femminileAl via la Serie A ...

Serie A femminile Calcio 2019-20 - ecco perché non devi perderla : Dodici squadre, tante nuove giocatrici, grandi conferme, spettacolo garantito: sabato 14 settembre ricomincia la Serie A femminile, e tutte le protagoniste sono pronte a dare la caccia alla Juventus cannibale delle ultime due stagioni, con due scudetti consecutivi e l'ultima coppa Italia in bacheca. Il ricordo dello splendido Mondiale di Francia (chiuso con l'eliminazione ai quarti dopo aver raccolto consensi da tutti) è ancora ...

VIDEO Fiorentina-Arsenal 0-4 - Highlights - gol e sintesi Champions League Calcio femminile : Miedema trascina le inglesi : Con due gol per tempo l’Arsenal passa a Firenze, in casa della Fiorentina, nella gara d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League di calcio femminile. Doppietta di Miedema, reti di Little ed Evans ed ipoteca inglese sul passaggio agli ottavi. Di seguito le immagini salienti della sfida odierna. Highlights Fiorentina-Arsenal 0-4 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : Fiorentina-Arsenal 0-4. Doppietta di Miedema a trascinare le inglesi : Il pronostico era tutto per l’Arsenal ed il campo ha confermato la difficoltà della partita: la Fiorentina esce battuta per 0-4 nell’andata dei sedicesimi di finale della Champions League di Calcio femminile giocata al Franchi di Firenze ed ora il ritorno tra due settimane in Inghilterra servirà soltanto per onorare la competizione. Le inglesi, campionesse nazionali in carica, erano teste di serie nel sorteggio, ed in campo la ...

LIVE Fiorentina-Arsenal - Champions League Calcio femminile in DIRETTA : le viola cercano l’impresa al Franchi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Orario d’inizio, tv e streaming di Fiorentina-Arsenal Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Arsenal, andata dei sedicesimi della Champions League di calcio femminile. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, le viola cercano l’impresa contro le favoritissime inglesi, le quali hanno dominato la scorsa Women’s ...