Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019)diper collegare edue valli. Creati nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, senza consumo di ulteriore suolo, senza interventi impattanti o invasivi, riscoprendo, pulendo e sistemando sentieri o strade secondarie esistenti oppure creando nuovi tratti di pistaper raccordare quelli esistenti. È la Greenway delle Valli Resilienti, nelle Prealpine, infrastruttura verde che si snoda lungo 3.500 km e 74 percorsi, che si propone di collegare le alte Valli Trompia e Sabbia conper attrarre i turisti amanti della bicicletta alla scoperta dei territori delle Prealpine, oggetto del progetto di rilancio territoriale AttivAree sostenuto da Fondazione Cariplo. La Greenway, che sarà inaugurata sabato 28 e domenica 29 settembre, offre percorsi adatti a tutti i livelli e gradi di difficoltà tra mountain bike, Slow ...

antov2401 : RT @fattoquotidiano: Brescia, 3.500 chilometri di ciclabile per fare rinascere le “valli resilienti”. “Così valorizziamo patrimonio ed econ… - TutteLeNotizie : Brescia, 3.500 chilometri di ciclabile per fare rinascere le “valli resilienti”. “Così… - fattoquotidiano : Brescia, 3.500 chilometri di ciclabile per fare rinascere le “valli resilienti”. “Così valorizziamo patrimonio ed e… -