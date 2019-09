Boxe | Scardina difende le cinture al PalaLido di Milano Patera affronta Domenico

Boxe – Scardina torna all’Allianz Cloud : anche Patera sul ring : Scardina torna in azione a Milano il 25 ottobre. Patera difende la corona Europea contro Valentino L’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano ospiterà un’altra serata di grande Boxe venerdì 25 ottobre con una riunione organizzata dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e da DAZN, il servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, che la trasmetterà in diretta. Lo scorso giugno all’Allianz Cloud Daniele Scardina ...