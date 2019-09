Boxe – Fabio Turchi difende il titolo di campione internazionale di pesi massimi leggeri

Boxe - Fabio Turchi torna sul ring : sfida a McCarthy per l’internazionale WBC a Trento : Fabio Turchi è pronto per tornare sul ring dopo l’infortunio di un paio di mesi fa che gli aveva impedito di combattere a Roma. Il pugile italiano affronterà Tommy McCarthy al PalaTrento nella giornata di venerdì 11 ottobre, l’azzurro dovrà difendere il titolo internazionale WBC dei pesi massimi leggeri che aveva conquistato lo scorso aprile a Firenze demolendo Sami Enbom in appena un round. Si preannuncia un incontro particolarmente ...