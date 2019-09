Bordoni | Il tema degli ambulanti divide ma Città di Roma ha bisogno di coerenza

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2019)– Davide, coordinatoreno di Forza Italia: Solidarieta’ al presidente della commissione Commercio diCapitale Andrea Coia, minacciato e aggredito verbalmente ieri in Campidoglio da un venditore ambulante, evidentemente, in forte stato confusionale. La violenza non è mai accettabile né mai risolutiva per nessun problema. Senza arrivare a questi ingiustificabili eccessi non si può però pensare di risolvere il problema della categoria solo con la mano pesante da parte del Comune in una sorta di lotta senza quartiere. Ci sono intere famiglie dietro a questa categoria e chi lavora per cercare di guadagnarsi il pane. La gestione militaresca del fenomeno del commercioche il Comune dicontinua a patrocinare, ponendo la repressioneilleciti che gravitano attorno alla vendita ambulante di prodotti come asse portante della tutela della ...