“Bomba sexy!” La figlia di Umberto Tozzi è da togliere il fiato | ecco la bellissima

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019)è uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. Esploso negli anni Settanta, ancora oggi risulta essere molto amato. Ha inciso pezzi che rimarranno impressi per sempre, come Ti Amo , del 1977, e Gloria, del 1979. Nel 1987 vinse il Festival di Sanremo con il brano Si può dare di più, scritto insieme a Raf e a Bigazzi. Ad oggi è uno degli artisti italiani che ha venduto il maggior numero di dischi, con ben 80 milioni di copie. Cittadino italiano residente nel Principato di Monaco da svariati anni, il 2 luglio 2011 si è esibito nel Palazzo dei Principi di Monaco alle nozze del Principe Alberto II di Monaco con Charlène Wittstock, dietro invito dello stesso principe.Una serie di successi e una carriera sfavillante. Ma forse tutti non sanno cheha una, nata dal matrimonio con Monica Michelotto. Natashaè nata nel 1989, ...

ClassificadosX : BRUNA BOMBA SEXY - milanmagazine_ : BOMBA SEXY - Fiammetta Cicogna - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: BOMBA SEXY - Fiammetta Cicogna -