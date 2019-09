Bollette luce e gas in aumento | authority comunica le nuove tariffe

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 25 settembre 2019)e gas inleRincaro per lee gas a partire dal mese di ottobre. Lo ha reso noto l’Arera, l’Autorità per l’Energia, in un appositoto stampa diffuso nella giornata di martedì 24 settembre 2019. Gli aumenti corrispondono a un +2,6% per l’energia elettrica e a un +3,9% per il gas. Tra le cause principali dei rincari la stagionalità e le tensioni internazionali, ma per le famiglie la spesa annuale resta sostanzialmente invariata, con un differenziale del +1% rispetto al 2018.e gas in: le cause scatenanti Quali sono le cause scatenanti che determinano gli aumenti dellee gas? L’elencoto dall’Arera è abbastanza lungo: si va dall’andamento stagionale alla riduzione della produzione di gas olandese, passando per alcune restrizioni all’accesso ai gasdotti di ...

Agenzia_Ansa : Stangata sulle bollette di #luce ( +2,6%) e #gas (+3,9%). Gli aumenti da ottobre àANSA - Agenzia_Ansa : Stangata sulle bollette di #luce ( +2,6%) e #gas (+3,9%). Gli aumenti da ottobre #ANSA - repubblica : Bollette luce e gas, scattano i rincari [news aggiornata alle 10:17] -