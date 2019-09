Bollette | in aumento quelle di luce e gas Ancora rincari per gli italiani

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Bruttissime notizie per le famiglie italiane. A partire dal primo ottobre infatti aumenteranno ledie gas, rispettivamente del 2,6 e 3,9 per cento. A renderlo noto l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), che ha spiegato che isono dovuti al normale andamento stagionale dei prezzi, alla riduzione della produzione di gas olandese, e ad alcune restrizioni all’accesso ai gasdotti di transito europei. Per quanto riguarda la produzione elettrica preoccupa un possibile calo della produzione francese nei prossimi mesi, a causa dei problemi in alcune centrali nucleari. La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW, mentre per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui. Tra le ragioni dei, spiega Arera, anche le recenti tensioni geopolitiche legate agli attacchi alle ...

SkyTG24 : Tariffe, da ottobre bollette più care: luce +2,6%, gas +3,9% - marcogemy : @GiuseppeConteIT @luigidimaio annuncio aumento bollette gas e luce.... ma davvero pensate che siamo così allocchi? Che coincidenza! - cristalaltea : RT @lucabattanta: L'autorita' autorizza l'aumento di gas ed elettricità sul mercato tutelato. Chi è il ministro responsabile? C'è oppure si… -