Biglietti Udinese-Bologna | come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Domenica 29 settembre (ore 15.00) alla Dacia Arena di Udine si giocherà, match valido per ladellaA. Una sfida sicuramente molto importante per i padroni di casa, che vogliono ritrovare la vittoria dopo quella all’esordio con il Milan. Il pareggio di Verona ha ridato un po’ di fiato alla formazione di Tudor, che dovrà fare ancora a meno della fantasia dell’argentino Rodrigo De Paul, che dovrà contare ancora un turno di squalifica. Dall’altra parte c’è un sorprendente, che sta veramente disputando un grandissimo campionato. La sconfitta all’ultimo secondo contro la Roma non ha smontato comunque le sicurezze della squadra emiliana, che sta offrendo sempre belle prestazioni, gol e tanto spettacolo. Vincere ad Udine sarebbe importante per confermare questo ottimo inizio di stagione. Vuoi assistere dal vivo ad ...

F_Depmann26 : RT @Udinese_1896: Sono disponibili i biglietti per la partita Udinese?? @BfcOfficialPage di domenica 29 settembre (ore 15) Prezzi e modalità… - Udinese_1896 : Sono disponibili i biglietti per la partita Udinese?? @BfcOfficialPage di domenica 29 settembre (ore 15) Prezzi e mo… - HV_Channel : Prossima partita 24/09/2019 19:00 @HellasVeronaFC VS @Udinese_1896 Biglietti: -