“Berlino | 1989” Il crollo del muro in 190 scatti di Mario Laporta

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L’Ex Fabbrica Bertoni di Saluzzo (Cuneo) ospita (dal 5 ottobre), “Berlino, 1989. La storia in istantanea”. Una mostra dedicata aldeldi Berlino, attraverso 190del fotoreporter napoletano. Sono passati trent’anni da quell’indimenticabile 9 novembre 1989. All’epocasi trovava a Berlino est per realizzare un reportage fotogiornalistico sulle proteste dei sindacati. Ma, all’improvviso, l’attenzione dei mezzi di informazione fu catturata da qualcosa di incredibile, di “pazzesco”, come si dicevano le persone che si trovarono davanti lo spettacolo dell’abbattimento del. “Berlino, 1989” propone un ampio murale composto da 178 foto, 12 immagini sospese e fuori formato e una proiezione che documentano gli eventi di quel giorno.che attraversano le emozioni e le ...

