Belen Rodriguez | passione con De Martino per il compleanno | ' Baciami sempre | che mi piace'

Belen Rodriguez e la romantica dedica di Stefano De Martino per il compleanno : Spegne 35 candeline in data 20 settembre Belen Rodriguez, e sui social arriva la dedica – molto romantica, va detto – di Stefano De Martino che per l’occasione tira fuori dal cassetto uno scatto di loro due risalente al 2013, prima della crisi, della separazione, prima che i loro destini prendessero strade diverse salvo poi ritrovarsi più uniti di prima. “Patagonia, 2013” scrive Stefano De Martino “Spesso ti ...

Pio e Amedeo fanno una battuta su Belen Rodriguez - il web insorge : Squallido : Il debutto della prima edizione di Amici Celebrities è stato molto seguito, soprattutto sui social network. Come spesso accade, i programmi di Maria De Filippi generano un ampio flusso di post, soprattutto su Twitter. Uno dei momenti che ha scatenato maggiormente i commenti è stato la parentesi comica di Pio e Amedeo, che sono diventati quasi una presenza fissa del programma giovane per eccellenza di Maria De Filippi. I due attori pugliesi hanno ...

Belen Rodriguez : auguri a Stefano per l’anniversario - poi si commuove : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, oggi è il loro anniversario di matrimonio: si sono sposati nel 2013 Oggi è un grande giorno per Belen Rodriguez, che festeggia ben due ricorrenze. La prima è il suo compleanno, ha spento 35 candeline ma ve ne sarete già accorti. Instagram infatti è pienissimo di messaggi, video e […] L'articolo Belen Rodriguez: auguri a Stefano per l’anniversario, poi si commuove proviene da Gossip e Tv.

Cecilia Rodriguez bacia sulle labbra Belen : Questa settimana, in data 20 settembre, Belen Rodriguez compie 35 anni e per l'argentina sono giunti molti messaggi d'auguri sui social. Una giornata da celebrare quella di oggi, dunque, per la showgirl, la quale nelle ultime ore è sembrata essere molto vicina ai suoi cari. Nel giorno stesso in cui ricorre il compleanno di Belencita, la sorella Cecilia Rodriguez nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ha colto la palla al balzo per ...

Cecilia Rodriguez - new look e bacio ‘saffico’ con Belen : “Pezzo di vita” : Cecilia Rodriguez, via i capelli. Nuovo look e bacio saffico con Belen: “Pezzo di vita” Cecilia Rodriguez dà un bel taglio ai capelli, si rifà il look e bacia Belen sulla bocca. La compagna di Ignazio Moser ha fatto apparire un post su Instagram poco fa, spedendo una dolcissima dedica per la sorella che oggi […] L'articolo Cecilia Rodriguez, new look e bacio ‘saffico’ con Belen: “Pezzo di vita” proviene ...

Belen Rodriguez in abito animalier su Instagram : "Sembri Lamù" - : Francesca Galici Il mini-dress tigrato di Belen esibito in uno degli ultimi scatti condivisi su Instagram è piaciuto molto ai fan, che hanno notato una straordinaria somiglianza tra la showgirl e la sexy ragazza dallo spazio Nel giorno del suo compleanno, Belen Rodriguez ha deciso di fare un regalo ai suoi fan condividendo uno scatto ad alto tasso tasso di sensualità. Oggi Belen festeggia il suo 35esimo compleanno, il primo dopo ...

Belen Rodriguez e la romantica dedica di Stefano De Martino per il compleanno : Spegne 35 candeline in data 20 settembre Belen Rodriguez, e sui social arriva la dedica – molto romantica, va detto – di Stefano De Martino che per l’occasione tira fuori dal cassetto uno scatto di loro due risalente al 2013, prima della crisi, della separazione, prima che i loro destini prendessero strade diverse salvo poi ritrovarsi più uniti di prima. “Patagonia, 2013” scrive Stefano De Martino “Spesso ti ...

Belen Rodriguez in vesti animalier su Instagram : Sembri Lamù : Il mini-dress tigrato di Belen esibito in uno degli ultimi scatti condivisi su Instagram è piaciuto molto ai fan, che hanno notato una straordinaria somiglianza tra la showgirl e la sexy ragazza dallo spazio Nel giorno del suo compleanno, Belen Rodriguez ha deciso di fare un regalo ai suoi fan condividendo uno scatto ad alto tasso tasso di sensualità. Oggi Belen festeggia il suo 35esimo compleanno, il primo dopo tanti tanti anni da trascorrere ...

Belen Rodriguez - la splendida dichiarazione d’amore di De Martino su Instagram : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più innamorati che mai e il ballerino dedica alla moglie un pensiero d’amore su Instagram. La showgirl argentina si prepara a celebrare i suoi 35 anni e quest’anno il compleanno sarà ancora più dolce grazie alla presenza di Stefano De Martino. Dopo le lacrime, il divorzio e un lungo addio, la coppia ha deciso di riprovarci. La passione è tornata e Belen non potrebbe essere più felice. In ...

Belen Rodriguez - la dedica di Stefano De Martino per il compleanno : Compie oggi 35 primavere la showgirl argentina Belen Rodriguez e per l'occasione il marito Stefano De Martino, tornato a pieno titolo nella vita della conduttrice e ballerina da qualche mese, le scrive una dedica struggente su Instagram. Patagonia, 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia ...

Stefano De Martino emoziona con gli auguri a Belen Rodriguez : 'Con te i momenti più belli' : Oggi, venerdì 20 settembre, Belen Rodriguez compie 35 anni e gli auguri più dolci che le sono stati fatti, sono ovviamente quelli del marito. Stefano De Martino, attraverso il suo profilo Instagram, ha dedicato tenere parole alla donna che ha sposato nel 2013 e con la quale si è ricongiunto solo pochi mesi fa. Stefano omaggia Belen sui social Sebbene siano lontani causa impegni di lavoro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non perdono ...

Belén Rodriguez - 35 anni e 100% sensualità : Belén, segreti beauty dell'argentina più amata d'ItaliaBelén, segreti beauty dell'argentina più amata d'ItaliaBelén, segreti beauty dell'argentina più amata d'ItaliaBelén, segreti beauty dell'argentina più amata d'ItaliaBelén, segreti beauty dell'argentina più amata d'ItaliaBelén, segreti beauty dell'argentina più amata d'ItaliaBelén, segreti beauty dell'argentina più amata d'ItaliaBelén, segreti beauty dell'argentina più amata d'ItaliaBelén, ...

Belen Rodriguez - compleanno d’amore con Stefano De Martino : Sono 35 le candeline della torta di compleanno di Belen Rodriguez, che compie gli anni il 20 settembre. Quest’anno, più del solito, la showgirl ha vari motivi per festeggiare. Uno su tutti, è quello sentimentale, che da qualche mese è tornato a coincidere con quello familiare. È dalla primavera, infatti, che Belen è tornata con Stefano De Martino, sposato nel 2013 e da cui si era separata nel 2015 ma, soprattutto, ...

Buon compleanno Sophia Loren - Loredana Berté - Belén Rodrìguez… : Buon compleanno Sophia Loren, Loredana Berté, Belén Rodrìguez… …Marco Vicario, Filippo Berselli, Vinicio Albanesi, Giancarlo Pasinato, Antonio Mastrapasqua, Roberto Rosso, Filippo Piccone, Asia Argento, Juan Pablo Montoya, Diego Sinagra, Francesco Gergati, Gabriele Moroni, Alfredo Balloni, Stefano Gentile, Angelo Pardo… Oggi 20 settembre compiono gli anni: Claudio Bertieri, critico cinema e pubblicitario; Bruno Ghezzani, ex calciatore; Luciano ...