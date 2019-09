Basket | urla “negro di m…” a un avversario durante l’amichevole Il coach ritira la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Torneo di“San Gennaro”, una sfida di pre-campionato, praticamente un’amichevole, nulla di più. A Pozzuoli si affrontano la NewGiugliano, squadra di serie C gold e ilCasapulla, serie D. Su un contatto tra due giocatori qualcuno gridadi m…”: destinatario Raùl Lazaro Diaz, italo-cubano, mentre l’insulto parte da un ragazzo di 18 anni. Si accende un breve parapiglia e Genni Di Lorenzo, ildel Giugliano, squadra in cui milita Raul, decide che quella partita i suoi non la giocheranno, né proseguiranno il torneo. “E lo rifarei altre mille volte”, spiega Di Lorenzo a Ilfattoquotidiano.it. “Non è la prima volta che capita a Raul. Le altre volte però gli insulti sono partiti dagli spalti, e per quanto innervosito ho scelto di proseguire. Stavolta l’insulto si è sentito nitidamente e la cosa che fa più male è che è arrivato da un ...

