Basket | Eurolega femminile 2019-2020 | esordio amaro per la Reyer Venezia nel preliminare

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Arriva una sconfitta per l’Umananell’andata dei preliminari di. La formazione di Giampiero Ticchi, che succede a una lunga permanenza di Andrea Liberalotto sulla panchina lagunare, perde con il punteggio di 85-75 dalle ungheresi del DVTK, squadra che fa base a Miskolc. Molto importante, per le padrone di casa, il contributo di Ziomara Morrison, inarrestabile con i suoi 28 punti, ma anche dell’exna Cyesha Goree, 12 e 16 rimbalzi. Per la22 di Anete Steinberga, 13 di Jolene Anderson e 10 di Martina Bestagno e Laura “Chicca” Macchi. Mercoledì prossimo il ritorno al Taliercio: allaserve ribaltare la differenza canestri per andare alla fase a gironi della massima competizione continentale, altrimenti sarà EuroCup. L’incontro comincia in maniera problematica per le ospiti, in difficoltà contro ...

