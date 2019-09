Basket | Alessandro Gentile è un giocatore di Trento Nuovo cambio di squadra per l’azzurro

Mercato Basket – Colpo Trento - grande ritorno in Serie A : c’è la firma di Alessandro Gentile : Alessandro Gentile è un nuovo giocatore di Trento: il cestista azzurro torna in Serie A dopo l’esperienza spagnola con l’Estudiantes Dopo un buon Mondiale disputato con la maglia azzurra, Alessandro Gentile ha deciso di fare ritorno in Serie A. Conclusa l’esperienza spagnola con l’Estudiantes, la 26enne ala azzurra ha deciso di firmare con Trento. Gentile, che in passato ha vestito la maglia di Milano dal 2011 al ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Italia-Turchia 70-72. Terza sconfitta consecutiva. Alessandro Gentile è il migliore degli azzurri : Terza sconfitta consecutiva per l’Italia in questo Torneo Acropolis 2019 per mano della Turchia. Gli azzurri rimangono all’ultimo posto in classifica. Romeo Sacchetti dovrà lavorare duramente in vista del Mondiale che si disputerà a fine di questo mese in Cina. Gentile e compagni devono assolutamente migliorare l’affiatamento in difesa ed essere maggiormente precisi in attacco. CRONACA Torneo Acropolis Italia-Turchia PRIMO ...

LIVE Italia-Turchia 70-72 Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : crollo azzurro nell’ultimo periodo - Alessandro Gentile in gran spolvero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Turchia batte Italia 72-70, azzurri autori di un quarto periodo da dimenticare chiuso con il parziale di 24-9. 70-72 Le speranze azzurre si infrangono con la persa di Gentile. 70-72 Gentile unico faro! Canestro da antologia buttandosi indietro, 33” alla fine. 68-72 ...

LIVE Italia-Turchia 19-12 Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : Alessandro Gentile regala spettacolo nel primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-12 GentileEEEEEE!! L’azzurro segna con fallo ma sbaglia il libero addizionale, l’ex Milano è già in doppia cifra di punti. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 19-12 Sull’errore da tre di Korkmaz si chiude il primo quarto. 19-12 Gentile sta regalando spettacolo: assist no look per Tessitori che finta e poi appoggia al tabellone. 17-12 ANCORA Gentile! Ruba palla, si invola a ...