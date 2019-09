Barbara d’Urso | l’appello a Ciacci dopo lo scoppio del caso ricettazione

Live Non è la d’Urso - Barbara bacchetta lo speaker. Lui : “Ha ragione” : Barbara d’Urso a Live: la confessione dello speaker Andrea Piovan Andrea Piovan ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Lui chi è? Per chi non lo sapesse è lo speaker di Live Non è la d’Urso. Difatti la voce che i telespettatori sentono in sottofondo nei vari clip lanciati da Barbara d’Urso in diretta per anticipare un argomento è la sua. E il giornalista di Sorrisi ha ...

“Quando facciamo l’amore…”. Ambra Lombardi senza freni su Kiko Nalli : Barbara d’Urso senza parole : Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello, è stata ospite nella puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. La modella e professoressa di origini catanesi ha confermato il contenuto dell’intervista concessa al settimanale Nuovo dalla quale erano partite, però, le voci riguardanti una presunta rottura con Kikò.\\Ambra e Kikò, ...

Ambra Lombardo spiazza Barbara d’Urso : “So fare bene l’amore” : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso spiazzata da una battuta di Ambra Lombardo Ambra Lombardo è finalmente ritornata sul piccolo schermo degli italiani. La bella professoressa è stata ospite a Pomeriggio 5 dove ha confermato a Barbara d’Urso che la sua storia con Kikò Nalli, seppur con qualche difficoltà, non è mai finita. In studio, però, è stato impossibile non menzionare le dichiarazioni che Ambra aveva rilasciato in precedenza ...

5 domande a Barbara d’Urso - che ha ospitato Adriano Panzironi e il suo Life 120 : Adriano Panzironi e il suo stile di vita Life 120 sono stati protagonisti per 50 minuti in prima serata su una delle principali reti televisive italiane: Canale 5. Potrebbe bastare questa estrema sintesi di quanto accaduto domenica 22 settembre a Live – Non è la D’Urso per suscitare più di una perplessità, ma c’è dell’altro. Tra l’ennesima puntata dell’affaire Mark Caltagirone e l’inchiesta sul furto di ...

Giletti - Barbara d’Urso replica : “La Prati ha confessato grazie a noi” : Barbara d’Urso risponde a Massimo Giletti: “Pamela Prati ha confessato grazie ai miei giornalisti!” Ha rotto il silenzio ai microfoni di AdnKronos Barbara d’Urso dopo lo sfogo di Massimo a Giletti a Non è L’Arena, sul fatto che chi è sotto testata giornalistica avrebbe dovuto svolgere fin dall’inizio del Prati-gate un’inchiesta seria su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Come riporta TvBlog, la ...

Mara Venier racconta : “Ho incontrato Barbara d’Urso in treno” : Barbara d’Urso, Mara Venier rompe il silenzio: “Ci siamo incontrate e abbracciate in treno” Pace fatta, è ormai ufficiale, tra Mara Venier e Barbara d’Urso, dopo i dissapori che si sono creati lo scorso anno, nella prima parte della stagione tv, per via dell’agguerrita sfida a colpi di share tra Domenica In e Domenica Live. A raccontarlo è stata proprio la signora della domenica di Rai1 che, intervistata per il ...

Francesca Fialdini batte Barbara d’Urso e Domenica Live : la reazione della conduttrice : Francesca Fialdini con Da Noi a Ruota Libera batte Barbara d’Urso e la sua Domenica Live: grande gioia per la conduttrice Ottimo debutto per Francesca Fialdini con la prima di Da Noi… A Ruota Libera. Il nuovo show della Domenica pomeriggio di Raiuno, in onda subito dopo la Domenica In di Mara Venier, ha battuto […] L'articolo Francesca Fialdini batte Barbara d’Urso e Domenica Live: la reazione della conduttrice proviene ...

Barbara d’Urso parla dopo la ‘frecciatina’ di Massimo Giletti : il suo pensiero : Barbara d’Urso parla dopo le frecciatine di Massimo Giletti. Ecco che cosa pensa del presentatore di Non è l’Arena Una domenica decisamente infuocata quella di ieri 22 Settembre 2019. Si perché mentre Barbara d’Urso andava in onda con il suo Live Non è la d’Urso su Canale 5, su La 7 veniva trasmessa la prima […] L'articolo Barbara d’Urso parla dopo la ‘frecciatina’ di Massimo Giletti: il suo ...

Barbara d’Urso replica a Giletti : «Tutto quello di cui si parla nasce dall’inchiesta dei miei giornalisti» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso si dice soddisfatta degli ascolti di Live – Non è la D’Urso che, dopo l’infelice esordio di una settimana fa (11.08% di share), è salito ieri sera al 14.88%, grazie anche all’ospitata di uno dei personaggi più discussi e chiacchierati della politica italiana: l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini. “Sono molto soddisfatta anche perché la domenica sera storicamente ...

Barbara d’Urso replica a Massimo Giletti : Carmelita risponde al duro attacco del conduttore e sottolinea: "Tutto quello di cui si parla nasce dall'inchiesta dei miei giornalisti."

Imma Tataranni parte con il botto e batte Barbara d’Urso convincendo il pubblico : Ottima partenza per Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai1 che ieri sera ha raccolto il testimone de Il Commissario Montalbano riempiendo il vuoto della domenica sera e andando allo scontro con Barbara d'Urso. Live Non è la d'Urso non è partito come un treno ma si è lasciato alle spalle l'11% di share degli esordi per crescere e sfiorare il 15% nella seconda puntata di ieri sera ma arrivando sempre qualche punto dopo il suo competitor diretto ...

Barbara d’Urso : “Ieri abbiamo visto un Salvini coraggioso”. E il leader della Lega : “Mi sono difeso abbastanza bene” : “Ieri abbiamo visto un Salvini coraggioso. Mi sembrava interessante mettere un politico tanto amato e tanto criticato di fronte a personaggi popolari che lo avevano attaccato, invece di fare quello che fanno benissimo altri programmi facendo confrontare i politici con altri politici o con i giornalisti”. Così parla Barbara D’Urso all’AdnKronos il giorno dopo la messa in onda del suo Live-Non è la D’Urso che ha visto ...

Francesca Fialdini ha battuto Barbara d’Urso : “Siete stati tantissimi!” : Da noi… a ruota libera: Francesca Fialdini ha vinto su Domenica Live di Barbara d’Urso Hanno debuttato ieri, 22 settembre 2019, i due programmi protagonisti della nuova sfida della seconda parte della domenica pomeriggio, ossia la riconfermatissima Domenica Live di Barbara d’Urso e il nuovo Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. E la prima vittoria in termini di ascolti, a sorpresa, se l’è aggiudicata proprio ...

Loredana Bertè - lacrime in tv. Per lei è un colpo al cuore : l’abbraccio di Barbara D’Urso : “Mimì non è morta, è più viva che mai e vive nei nostri cuori. La porto sempre con me. Io non credo si sia tolta la vita, aveva grandi progetti, ogni goirno era dedicato alla musica”. Nello studio di Live-Non è la D’Urso, Loredana Bertè parla della morte della sorella Mia Martini, della sua carriera e del litigio con Renato Zero. A 24 anni dalla scomparsa di Mimì, Barbara D’Urso dedica un video tributo alla sorella di Loredana: cantante e ...