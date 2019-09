Avellino | uccise sorella 19enne | evade da casa lavoro dopo un permesso premio

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ignazio Riccio Carabinieri e polizia sono alla ricerca di elementi che possano indirizzare le ricerche dell'ex pastore. Si teme che possa essere tornato nuovamente a Montoro per risolvere a modo suo le questioni ereditarie con i suoi familiari Era il 1997 quando Alfonso D’Aponte, pastore di 53 anni di Montoro, in provincia dilaAnna, una ragazza di appena 19 anni, per questioni legate all’eredità. Fu condannato a 18 anni di reclusione, trascorsi nel carcere di Bellizzi Irpino. Negli ultimi tempi stava scontando due condanne in unae approfittando di unnon è più tornato. È partita la caccia al fuggitivo che, nel 2012, ottenne la possibilità di allontanarsi da un’altradove era internato, a Sulmona. Allora tornò aa Montoro dove però ebbe una lite con i fratelli Antonio e Lucio. Tentò di uccidere uno dei ...

