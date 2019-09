Auto si ferma in corsia di marcia sulla A34 | all' interno un uomo senza vita

Auto ferma a bordo strada : all'interno il cadavere di un uomo : Un'Auto ferma a bordo strada a Dignano (Udine) ha destato il sospetto di un cittadino che ha allertato i Carabinieri della...

Minacce a passanti - sputi e pugni alle Auto - poi aggressione a militari : fermato nigeriano : Lo straniero, in stato di alterazione, ha minacciato i passanti e danneggiato alcune autovetture. All'arrivo dei carabinieri sul posto, si è scagliato anche contro di loro, venendo però prontamente fermato: pregiudicato, era in attesa di rinnovo di permesso di soggiorno Federico Garau ? Luoghi: Massafra

Ancora un bimbo dimenticato in Auto - ma la legge sui seggiolini anti-abbandono è ferma : Dopo casi simili a quello avvenuto a Catania, un anno fa è stata approvata in Parlamento una legge sull’obbligo di dotare le...

Autostrade : Ance - positiva decisione Corte Ue su Sat - conferma anomalia mercato : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “La sentenza della Corte di giustizia Ue che ha dichiarato l’Italia inadempiente per la proroga della concessione a Società autostrada tirrenica, per la tratta Livorno-Cecina della A12 Civitavecchia-Livorno dal 2028 al 2046, conferma quanto sostenuto da sempre dall’Ance sulla diffusa assenza di concorrenza nel mercato delle concessionarie autostradali in Italia. Infatti, la quasi totalità ...

Napoli - sequestra in Auto per dodici ore la ex e poi la violenta. Fermato 27enne : Ha tenuto per 12 ore prigioniera in auto la sua ex compagna, insieme alla figlia di due anni, prima di tornare a casa e violentarla. In manette è finito un uomo di 27 anni residente a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Nei confronti dell’uomo il tribunale, settimane prima, aveva emesso un divieto di avvicinamento alla donna, dopo che per mesi l’aveva perseguitata. Le cose sembravano essere tornate alla normalità: la ...

Roma - sorpresa ai Parioli : la signora passeggia con il maialino al guinzaglio. E l’Automobilista la ferma : “Il nome? Che chic” : La sua padrona lo ha chiamato Dior, proprio come il più famoso Christian, e lo porta in giro per le vie di Roma con tanto di collare e guinzaglio. Solo che non si tratta di un cane ma di un maialino. Li ha incrociati un automobilista su viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli. L’uomo ha poi pubblicato il video del singolare incontro sui social network L'articolo Roma, sorpresa ai Parioli: la signora passeggia con il maialino al ...

Piacenza - Autopsia conferma la versione di Sebastiani : 'Elisa è stata strangolata' : Si cerca ancora la verità che ha portato alla tragica morte di Elisa Pomarelli. La giovane è stata ritrovata morta solo la settimana scorsa, dopo dieci giorni di ricerche. Ad ucciderla Massimo Sebastiani. I due, di 28 anni lei e 45 anni lui, si erano ritrovati per un pranzo per poi sparire insieme tra le campagne piacentine. I risultati dell'autopsia Terminata, ieri sera, l'autopsia sul corpo di Elisa Pomarelli. Dai primi risultati trapela che ...

"Aiuto - mia moglie sta male" - un'Auto si ferma e la conducente viene violentata : un fermo : La vittima stava rientrando a casa in auto quando per strada ha visto un uomo che chiedeva aiuto. Lui l'ha minacciata con una pietra e l'ha portata prima davanti al cimitero e poi in spiaggia. Quindi la violenza e le minacce di morte alla vittima. Lei, però, ha denunciato tutto.

Auto guasta - Elisabetta Gregoraci rimane a piedi : Che paura ferma di notte sulla statale : notte movimentata per Elisabetta Gregoraci che, questa notte, è stata protagonista di uno spiacevole episodio. La popolare conduttrice stava rientrando da Castel di Sangro dopo una serata di lavoro. sulla strada di ritorno verso Roma, però, l'Auto sulla quale si trovava ha avuto un guasto e si è fermata. Un momento di preoccupazione e spavento che la Gregoraci ha raccontato nelle storie del suo profilo Instagram. "Io amo profondamente il mio ...

Rubano Auto in parcheggio fermata San Pietro : tre arresti : Roma – Viene svegliato da un forte rumore e quando si affaccia dal balcone di casa nota tre uomini intenti a rubare dentro delle autovetture in sosta all’interno del parcheggio vicino alla fermata dell’autobus “San Pietro” sulla Cassia. Immediatamente da l’allarme al 112 NUE, che gira la telefonata alla Sala Operativa della Questura di Roma. Gli operatori del 113 acquisite tutte le notizie utili le diramano ai ...