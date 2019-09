Audi RS Q3 - 400 CV per la nuova Suv sportiva

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 26 settembre 2019) A spingere laRS Q3 c'è un cinque cilindri turbo, e non poteva essere altrimenti. D'altronde, questo cuore un frazionamento al quale il Marchio dei Quattro anelli è molto legato ha pur sempre vinto per nove volte di seguito il premio Engine of the year. Ma sul fuoco c'è ben altro, perché stavolta c'è anche un'RS Q3 Sportback. Una prima succosa, attesa in concessionaria nei primi mesi del 2020. Ricorda le coupé. Le differenze? Concentrarsi sulla linea, precisamente sul lato B: classico sulla RS Q3, più sportivo sulla Sportback. Che è anche più bassa di 4,5 centimetri, per 1,56 metri d'altezza. Entrambe, comunque, vantano i passaruota gonfiati di 10 mm rispetto ai modelli già presenti in gamma. Per la prima volta, la RS Q3 ha un sistema di scarico a due uscite ovali e non manca un lungo spoiler specifico, ad aumentare la downforce. Di serie i cerchi sono da 20 per ...

