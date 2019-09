Atletica | Yemaneberhan Crippa ambizioso | “Il mio obiettivo è scendere sotto i 13′ nei

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Sogni e ambizioni: sono questi due sentimenti che albergano nell’animo di, classe ’96, grande talento dell’leggera italiana. L’azzurrino non vede l’ora di gareggiare negli imminenti Mondiali 2019 a Doha nei 5000 e nei 10000 metri, cercando di migliorare i propri limiti e anche mettere in un cassetto gli storici riferimenti cronometrici di Salvatore Antibo. Il bronzo europeo dell’anno passato a Berlino nei 10.000, la vittoria nei 5.000 e il terzo posto nei 3.000 in Coppa Europa hanno regalato all’atleta nostrano una carica speciale, tale per cui l’vero va oltre il riferimento del primato nazionale: “So di avere nelle gambe quel crono nei 5.000 (13’05″59) ma non basta per avvicinare l’elite del mezzofondo. Il vero target èi 13′ in modo da scalare le ...

