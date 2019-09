Atletica – Sebastian Coe unico candidato | l’ex mezzofondista rieletto presidente Iaaf

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) E’ nuovamenteCoe ildell’: l’excondurrà la Federazione fino al 2023 Alla vigilia dei Mondiali di2019, in programma per venerdì in Qatar, la Federazione internazionale dileggera è andata alle votazioni per eleggere il nuovo. L’ha deciso di confermareCoe,a succedere se stesso e dunque a condurre la federazione fino al 2023. Al congreddo in corso a Doha, sono stati eletti altri 17 componenti del consiglio e quattro vicepresidenti tra cui Ximena Restrepo, Sergei Bubka, Geoffrey Gardner dell’Isola Norfolk, ed il principe Nawaf Bin Mohammed Al SaudL'articoloCoe: l’exSPORTFAIR.

