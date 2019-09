Atalanta | Gasperini e i motivi del no alla Roma | “sono innamorato della mia società

La Roma si inceppa all’Olimpico - Zapata e De Roon esaltano l’Atalanta : lezione di Gasperini a Fonseca : Prestazione mediocre dei giallorossi davanti al proprio pubblico, nella ripresa Gasp inserisce Zapata e trova i tre punti, ammutolendo l’Olimpico Prima sconfitta in campionato per la Roma che, all’Olimpico, cede ad un’Atalanta perfetta sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Poche occasioni ma sfruttate al massimo dai nerazzurri, che beneficiano dell’ingresso in campo di Zapata dopo un’ora di gioco per ...

Atalanta - Gasperini annuncia un’assenza importante in conferenza : “Muriel ha la tonsillite” : “Muriel ha la tonsillite, deve restare a casa: speriamo di recuperarlo per sabato”. Nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Atalanta, il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini annuncia il forfait del colombiano. “Possono esserci altri avvicendamenti, ma sempre e solo finalizzati a potersela giocare al meglio. In questo momento abbiamo molti giocatori equivalenti. Non può essere un caso se andiamo sempre in ...

Probabili formazioni Roma-Atalanta - dubbi in avanti per Gasperini : Probabili formazioni Roma-Atalanta – Umori contrapposti per giallorossi e nerazzurri in vista della sfida di domani alle 19 all’Olimpico valevole per la quinta giornata di Serie A. Terza partita in una settimana per i ragazzi di Fonseca, che a Bologna hanno ottenuto la terza vittoria di fila tra campionato ed Europa League. Qualche rotazione per il tecnico portoghese, specie davanti, dove ritorna Zaniolo dal primo minuto dopo ...

Atalanta-Fiorentina - le dichiarazioni di Gasperini e Montella : “Sembrava una gara un po’ stregata, bisogna dar merito ai ragazzi che hanno giocato con una intensità e qualità notevole. Abbiamo rimediato nel finale, se fossimo riusciti a segnare prima per come eravamo messi oggi potevamo anche vincere”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport commentando il pareggio acciuffato nel finale contro la Fiorentina. “I ragazzi sono ...

Atalanta-Fiorentina - Gasperini torna sulla gara di Champions e parla dei pericoli viola : L’attesa era enorme, ma la serata di Champions è andata come peggio non poteva: una pesantissima sconfitta e una prestazione non da Atalanta. Gian Piero Gasperini ne è perfettamente consapevole: “E’ stato un bruttissimo esordio quello in Champions, ma bisogna guardare avanti, bisogna cancellare quella gara e pensare alla prossima. Ora siamo concentrati sulla Fiorentina”, dice il tecnico nerazzurro che ammette: ...

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina : Montella si affida alla qualità - Gasperini sorprende : Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina – Si gioca la 4^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante valida per il massimo torneo italiano, in campo Atalanta e Fiorentina in una delle partite più importante della giornata. La squadra di Gasperini è alla ricerca del riscatto dopo la bruttissima prestazione in Champions League, in campionato però l’Atalanta è sempre grande protagonista. Gli uomini di ...

Dinamo Zagabria-Atalanta - Gasperini non cerca scuse : “ci hanno fatti neri - una sconfitta dura da digerire” : L’allenatore dell’Atalanta ha parlato dopo la pesante sconfitta incassata contro la Dinamo Zagabria all’esordio in Champions League Esordio da dimenticare per l’Atalanta in Champions League, la formazione nerazzurra esce con le ossa rotte dallo stadio Maksimir, incassando un sonoro 4-0 dalla Dinamo Zagabria. AFP/LaPresse Una sconfitta pesantissima da digerire per Gasperini, che ai microfoni di Sky Sport non cerca ...

Dinamo Zagabria-Atalanta - Gasperini : “sconfitta difficile da digerire” : Prestazione da dimenticare per l’Atlanta nella gara di Champions League contro la Dinamo Zagabria, all’esordio finisce con il brutto risultato di 4-0, la partita non è stata mai in discussione. Al termine dell’incontro si è presentato Gasperini ai microfoni di Sky Sport: “sono stati più bravi sia nel riconquistare il pallone che nel pressing e nell’intensità, sono andati più forti sotto tutti gli aspetti, ...

Dinamo Zagabria-Atalanta : 4-0. Debutto amarissimo per i bergamaschi in Champions League. In Croazia lezione per Gasperini : È un Debutto amarissimo quello dell’Atalanta in Champions League. I bergamaschi subiscono una lezione di calcio a Zagabria, con la Dinamo che si impone per quattro a zero. Dopo i primi quarantacinque minuti i padroni di casa sono già sul tre a zero grazie alla rete di Leovac e alla doppietta di Orsic, che nella ripresa a messo a segno il definitivo 4-0. L'articolo Dinamo Zagabria-Atalanta: 4-0. Debutto amarissimo per i bergamaschi in ...

LIVE Dinamo Zagabria-Atalanta 0-0 - Champions League in DIRETTA : Gomez e Zapata in attacco - debutto da brividi per Gasperini : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO MADRID-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSG-REAL MADRID DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Tra poco scenderanno in campo le squadre. 20.48 Manca sempre meno all’inizio della sfida: vincerà la Dea o prevarrà la storia croata? 20.46 L’Atalanta giocherà le sfide casalinghe di Champions League a San ...

Dinamo Zagabria-Atalanta live - le formazioni ufficiali : Gasperini con il tridente : Dinamo Zagabria-Atalanta live – Si torna in campo per la Champions League, inizia la fase a gironi della competizione, in campo non solo la Juventus ma anche un’altra squadra italiana, l’Atalanta. La squadra di Gasperini ha iniziato bene la stagione nonostante il ko in casa contro il Torino, nell’ultimo match successo esterno sul campo del Genoa. Adesso inizia l’incredibile percorso in Champions League, i ...

LIVE Dinamo Zagabria-Atalanta calcio - Champions League in DIRETTA : esordio assoluto per la Dea - Gasperini si affida a Gomez e Zapata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I risultati della prima giornata di Champions League– Il Napoli abbatte i campioni d’Europa: il LIVErpool perde 2-0– L’Inter pareggia con lo Slavia Praga all’esordio– La Dea si prepara all’esordio in Champions League–Il programma di Atalanta-Dinamo Zagabria Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di UEFA ...

Gasperini : al debutto in Champions con l'Atalanta meritiamo di esserci : Gasperini: al debutto in Champions con l'Atalanta meritiamo di esserci. "Chi e' in Champions merita di esserci"

Fermento Atalanta - Gasperini : “Domani è importante ma non decisiva”. E si sbilancia su Muriel… : Esordio assoluto in Champions League per l’Atalanta. C’è Fermento nell’ambiente bergamasco per la sfida di domani contro la Dinamo Zagabria. A presentare la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia è il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole. “Muriel sta bene, stamattina si è allenato regolarmente. Non vogliamo rischiare niente però siamo abbastanza fiduciosi sul fatto che domani ...