Assegno fino a 240 euro per i figli e dote per le famiglie | Legge in Aula ad

Pd : figli a carico - Assegno fino 240 euro : 18.26 "Il Pd sostiene le famiglie portando in Parlamento due proposte:l'assegno unico per i figli a carico e la dote unica per l'acquisto di servizi per l'infanzia". Lo annuncia il partito su Fb. L'assegno universale arriverebbe "fino a 240 euro al mese per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza ai 18 anni, e fino a 80 euro dai 18 ai 26 anni", spiegano di dem. Da zero a 3 anni, sarebbero invece erogati 400 euro al mese per asili ...