Ascolti Tv Martedì 24 settembre

(Di mercoledì 25 settembre 2019)Tv24(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La strada di casa 2 1a Tv- Rai 1 – 3953 milioni e 17.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Cado dalle nubi – Canale 5 – 1.910 milioni e 13.4% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Logan – The Wolverine 1a Tv- Italia 1 – 1.654 milioni e 8% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Francia – Italia pall. masch.- Rai 2 – 1.503 milioni e 6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % di– La7 – 1.320 milioni e 6.3% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Cartabianca – Rai 3 – 1.138 milioni e 5.5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Il segreto + Una vita 1a tv – Rete 4 – 1.470-1.160 mila e 5.8-5.5% 15-64 Commerciale % 15-34 ...

